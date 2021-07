Investormi na Slovensku sú najmä stredné a staršie ročníky

Bratislava 20. júla (TASR) – Slováci v strednom a staršom veku investujú v priemerne 70 až 80 eur mesačne, mladí do 35 rokov približne 40 eur za mesiac. Vyplýva to z údajov spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom. Priemerná suma, ktorú Slováci starší ako 35 rokov dávajú do podielových fondov, je 5000 eur ako jednorazovú investíciu. U mladších ide o sumu okolo 1000 eur.



Hoci stredné a staršie ročníky investujú viac, podľa odborného garanta spoločnosti Mareka Sokola mladí stále nemusia stratiť výhody. „Stačí im investovať aj nižšiu pravidelnú sumu po dobu 30 až 40 rokov oproti takému investorovi, ktorému zostáva do dôchodku napríklad 10 rokov," vysvetlil.



Pred piatimi až desiatimi rokmi nebolo bežné, že ľudia investovali. Ak aj investovali, peniaze vkladali do dlhopisov než do akcií či akciových podielových fondov. Dlhopisy síce dosahovali isté výnosy, no podľa Sokola nie na takej úrovni ako rizikovejšie akcie. Starší ľudia preto nemajú nasporený dostatok peňazí, napríklad ako doplnok k štátnemu dôchodku.



Aj ľudia, ktorí majú svoje úspory na bežných či sporiacich účtoch si už podľa neho začínajú uvedomovať dôležitosť investovania. K investovaniu dopomohla ľuďom aj koronakríza. „Ľudia sa viac obávajú straty zamestnania či iných nepríjemných situácií spojených s výpadkom príjmu," pokračoval Sokol. Dôležité taktiež je, aby človek pri investovaní nenaletel špekulantom, alebo aby nešiel do riskantnej investície.



„V prvom rade sa treba zaujímať o základné informácie o emitentovi dlhopisov, respektíve o danej spoločnosti. A to hlavne, ako je zabezpečené vyplatenie dlhopisu. Rovnako dôležité je sledovať aj reálnosť poskytnutého úroku. Pokiaľ je spoločnosť ochotná vyplatiť príliš vysoký úrok, museli by byť jej projekty ešte výnosnejšie, čo vo väčšine prípadov nie je realizovateľné," upozornil Sokol.



Bežnému investorovi odporúča investovať do podielových fondov, kde sa rozširuje portfólio a diverzifikuje riziko. Väčšina ľudí, aj vzhľadom na to, že sa nevyzná v problematike, využíva pri zakladaní investičného portfólia finančných sprostredkovateľov. Práve kvalitný sprostredkovateľ nezávislý od finančných inštitúcií sa snaží najskôr na základe poskytnutých informácií posúdiť komplexnú situáciu klienta a zistiť jeho investičnú povahu.