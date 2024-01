Investorom by mal rok 2024 priať, dariť sa bude aj kryptomenám

Bratislava 11. januára (TASR) - Rok 2023 bol k investorom priaznivý, na väčšine finančných aktív si pripísali kladné zhodnotenie. Akciovým trhom sa darilo nadpriemerne, globálne akcie vzrástli o 14 %. Tento rok je však stále príležitosť na kúpu dlhopisov s vyšším výnosom pri nižších cenách, pričom dariť by sa malo aj kryptomenám. Na štvrtkovom brífingu o tom informovali predstavitelia investičnej skupiny Across Private Investments.



Dlhopisové trhy dokázali v roku 2023 vygenerovať štyri až desať percent a alternatívne investície aj viac ako 15 %. Pre bežného investora je podľa Across aj v tomto roku najlepšie investovať do celého trhu, respektíve všetkých tried aktív a diverzifikovaných indexov.



"Z dlhodobého pohľadu má vždy zmysel investovať do akcií. Aj po dobrom roku 2023 je ich dlhodobý potenciál stále vysoký. Ide o najziskovejšiu triedu aktív, ktorá by v portfóliu nemala chýbať. Postupný pokles sadzieb pomôže úverovej aktivite aj hospodárskemu rastu," vysvetlil podpredseda predstavenstva Across Andrej Rajčány.



V roku 2024 sa podľa neho očakáva, že Európska centrálna banka (ECB) zníži úrokové sadzby tri- až päťkrát o 0,25 % a Americká centrálna banka (FED) trikrát.



"Ekonomiku aj ceny akcií a dlhopisov by to malo akcelerovať. Môže to trvať možno ešte zopár mesiacov, ale ten pokles úrokových sadzieb je nevyhnutný. Toto, naopak, nahráva akciám, pri ktorých tento rok očakávame, že by mohlo prísť k ich zhodnoteniu od šiestich do desiatich percent," doplnil.



V prípade dlhopisov sa podľa skupiny darilo európskym dlhopisom s vyšším výnosom, ktoré si pripísali 11 %. Z alternatívnych investícií sa darilo kryptomenám, ktoré podľa Across rástli v priemere o 122 %, "private equity" o 37 % a zlato o desať percent.



Práve kryptomeny podľa Rajčányho v minulom roku zdvojnásobili svoju hodnotu. "V posledných dňoch boli schválené ako normálny nástroj pre investovanie, čiže aj toto môže byť ďalším impulzom pre ďalší rozvoj práve tohto aktíva," dodal.



Trhy v roku 2024 môže podľa Rajčányho ohroziť stále trvajúci konflikt na Ukrajine, nový konflikt v Izraeli a ich prípadná eskalácia. "Tak ako minulý rok, nemožno vylúčiť príchod tzv. čiernej labute, teda zatiaľ neidentifikovateľnej hrozby ako boli pandémia COVID-19 či útok Ruska na Ukrajinu. Ak sa nenaplní žiaden z týchto čiernych scenárov, investorom by rok 2024 mal priať," uzavrel.