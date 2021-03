Frankfurt nad Mohanom 8. marca (TASR) - Investorom v eurozóne sa tento mesiac výrazne zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku menového bloku dosiahla najvyššiu úroveň za viac ako rok. Prispeli k tomu lepšie hodnotenie súčasnej situácie aj nádeje spojené s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu renomovaného inštitútu Sentix.



Podľa prieskumu index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 19 štátoch menovej únie, v marci 2021 vzrástol na 5 bodov z februárových -0,2 bodu. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od februára 2020. Analytici pritom odhadovali, že index stúpne v marci na 1,9 bodu.



Anketa tiež ukázala, že aj čiastkový index očakávaní investorov v eurozóne sa tento mesiac zvýšil na 32,5 z 31,5 bodu vo februári, zatiaľ čo index súčasnej situácie vzrástol na -19,3 z -27,5 bodu.



Manfred Hübner, riaditeľ Sentixu, to pripisuje pokroku pri očkovaní proti novému koronavírusu vo svete, čo zvyšuje vyhliadky na otvorenie ekonomiky. A práve na to sa zamerali investori.



Investori si všímajú aj rast inflačných tlakov, ktoré poháňa expanzívna menová a fiškálna politika.



Prieskum inštitútu Sentix sa uskutočnil v dňoch od 4. marca do 6. marca a zúčastnilo sa na ňom 1218 investorov.