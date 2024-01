Investorom v Nemecku sa v januári zlepšila nálada, v eurozóne klesla

Mannheim 16. januára (TASR) - Investorom v Nemecku sa v januári prekvapujúco zlepšila nálada a ich dôvera v ekonomiku vzrástla. V eurozóne však naopak klesla. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu ZEW. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Podľa ZEW kľúčový index dôvery nemeckých investorov, ktorý vyjadruje ich očakávania na najbližších šesť mesiacov, v januári 2024 vzrástol na 15,2 bodu z 12,8 bodu v decembri. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí očakávali, že klesne na 12 bodov.



Januárová hodnota indexu je najvyššia od februára 2023. To signalizuje optimistický posun v ekonomických očakávaniach v najväčšom európskom hospodárstve, keďže viac ako polovica respondentov počíta so znížením úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) v prvej polovici roka.



Medzitým sa čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie v Nemecku v januári mierne zhoršil na -77,3 z decembrových -77,1 bodu, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že dosiahne -77 bodov.



V prípade eurozóny sa index dôvery ZEW v januári 2024 mierne znížil, medzimesačne o 0,3 bodu na 22,7 bodu. Prekonal však odhady trhu, ktorý očakával jeho pokles na 21,9 bodu.



V januári 37,2 % opýtaných analytikov očakávalo zlepšenie ekonomických podmienok v eurozóne, 48,3 % očakávalo stabilitu a 14,5 % predpovedalo zhoršenie.



Ukazovateľ súčasnej ekonomickej situácie v regióne, ktorý zaviedol euro, sa však v prvom mesiaci roka zvýšil o 3,4 bodu na -59,3 bodu a inflačné očakávania vzrástli o 1,4 bodu na -56,8 bodu.