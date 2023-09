Investorov v strednej a východnej Európe láka výška štátnej pomoci

Bratislava 24. septembra (TASR) - Krajiny strednej a východnej Európy stále lákajú nových investorov, pričom hlavným faktorom pri ich rozhodovaní už nie je doterajšia výhoda lacnejšej pracovnej sily. Investorov zaujíma najmä výška štátnej investičnej pomoci alebo pokrok pri prechode na využívanie zelenej energie. Vyplýva to z najnovšieho vydania príručky "Investície na zelenej lúke v strednej a východnej Európe", ktorú vydala právnická spoločnosť CMS.



Firmy si zostavujú zoznam faktorov, na základe ktorých si robia užší zoznam krajín vhodných na investovanie. Kritériá sa líšia podnik od podniku a odvetvie od odvetvia. "Z našich skúseností pri poradenstve pre investorov vyplýva, že berú do úvahy nielen ekonomické faktory, ale napríklad aj bezpečnosť a stabilitu krajiny, jej právny systém alebo členstvo v medzinárodných organizáciách. Slovensko má oproti okolitým štátom výhodu v tom, že už je členom eurozóny," uviedol partner CMS Slovensko Juraj Fuska.



O tom, či investor príde do danej krajiny, rozhoduje podľa CMS taktiež výška investičnej pomoci a jej načasovanie. Svoje požiadavky však majú aj vlády, napríklad žiadajú prísľuby pre budúce investície a ďalší rozvoj. "Okrem toho máme skúsenosť aj s tým, že vlády najmä na Slovensku žiadajú od investorov, aby do svojich projektov zabudovali aj prvok výskumu a vývoja alebo sa osobitne zamerali na vytvorenie technologických centier ako súčasť investičného projektu," objasnil Fuska.



Na Slovensku sú štyri hlavné kategórie investičnej pomoci - peňažný grant, úľava na dani z príjmu, príspevok na nové pracovné miesta a zľava pri prevode nehnuteľnosti, respektíve zľava na nájomnom. Maximálna výška štátnej pomoci pritom závisí od regiónu, do ktorého daná investícia smeruje. Napríklad pri investícii na východnom Slovensku s oprávnenými nákladmi do 50 miliónov eur môže získať investor pomoc až do výšky 70 %. Na porovnanie, v severozápadnom regióne Českej republiky to môže byť maximálne 40 %.



V najbližších rokoch môžu zohrať významnú úlohu investori z Ázie, ktorí do regiónu zvažujú presunúť časť svojej výroby. Profitovať z toho môže aj Slovensko. "Len vlani sme boli svedkami vlny nových investícií oznámených spoločnosťami ako Nokian Tyres, CATL a v konečnom dôsledku aj Volvo Cars. Významná časť z toho bola v automobilovom priemysle a sektore obnoviteľnej energie," dodal Fuska.



Bokom podľa neho neostávajú ani čínske spoločnosti, ktoré chcú preniknúť na nové trhy. Mnohé z nich, predovšetkým v elektronickom a automobilovom sektore, potrebujú expandovať, aby mohli naďalej rásť. "Spoločnosti ako Geely, GWM alebo BYD už oznámili záujem vstúpiť na európsky trh. V mnohých prípadoch existuje veľká pravdepodobnosť, že bude nasledovať európska produkcia ich výrobkov. Profitovať by z toho mohli Maďarsko, Česká republika aj Slovensko, ktoré sú na prvých pozíciách pri rozhodovaní čínskych firiem," uzavrel Fuska.