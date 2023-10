Investovanie do akcií v USA vynieslo šesťnásobne viac ako v Európe

Bratislava 8. októbra (TASR) - Investícia do amerických akcií indexu S&P 500 za posledných 25 rokov priniesla šesťnásobne vyšší výnos ako nákup európskych akcií indexu Stoxx 600. Významným faktorom je rast technologických titulov nad priemerom celého ekonomického spektra, nehľadiac na to, že v týchto sektoroch majú USA nad Európou dlhodobú dominanciu. Vyplýva to zo štúdie analytického tímu brokera Wonderinterest Trading.



"Naše porovnanie potvrdilo dlhodobý trend, že akcie spoločností z USA sú pre investorov rádovo atraktívnejšie než akcie ich európskych náprotivkov. Čiastočné vysvetlenie poskytujú aj makroekonomické dáta o vývoji ekonomiky ako celku. Zásadný rozdiel medzi rokmi 1998 až 2022 bol v produktivite. Výkonnosť americkej ekonomiky sa za sledované obdobie zvýšila o 70 %, kým pri eurozóne sa reálny HDP v rovnakom období zvýšil približne len o 43 %," vysvetlila vedúca analytického tímu Olívia Lacenová.



Analytický tím dodal, že podobné závery vzišli aj z analýzy Flossbach von Storch Research Institute v roku 2021, avšak sledované obdobie bolo v rokoch 2010 a 2021, pričom nezahŕňalo posledné dva roky s vysokou infláciou v Európe aj USA.



Aj výnosy z investovania do akciového indexu pražskej burzy sa za posledných 25 rokov ukázali ako vyššie v porovnaní s európskym indexom Stoxx 600. Cenová úroveň sa podľa analytického tímu v Českej republike od roku 1998 zvýšila približne o 113 percent. Hodnota indexu pražskej burzy PX sa za rovnaké obdobie zvýšila približne zo 465 bodov na 1350,59 bodu, čo predstavuje nárast o 190 %. Reálna hodnota investície do indexu PX sa za sledované obdobie zvýšila približne o 77 %.