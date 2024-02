Investown prichádza na Slovensko. Investorom sľubuje výnos až 10%

Viac o spoločnosti Investown



Český Investown je crowdfundingová investičná spoločnosť, ktorá umožňuje investovať do úverov na nehnuteľnosti - jednoducho, rýchlo, online, bez poplatkov a úplne pre každého. Či už ide o bežných ľudí alebo firmy. Spája investorov s developermi, ktorí hľadajú financovanie na svoje projekty. Platforma vznikla s cieľom ponúknuť bezpečný a jednoduchý spôsob zhodnotenia úspor a ako spôsob oživenia trhu s nehnuteľnosťami. Registrácia prebieha online a po vložení minimálnej sumy sa klient nemusí o nič ďalej starať, zhodnotenie mu chodí do peňaženky pravidelne a automaticky. Investown založil v roku 2019 Alan Pock, samotná platforma bola spustená v roku 2021. Za krátky čas pôsobenia na trhu sa spoločnosti podarilo dosiahnuť 80 000 registrovaných používateľov a vyplácať zisky dosahujúce 13 miliónov Kč mesačne.

Český Investown je crowdfundingová investičná spoločnosť, ktorá umožňuje investovať do úverov na nehnuteľnosti - jednoducho, rýchlo, online, bez poplatkov a úplne pre každého. Či už ide o bežných ľudí alebo firmy. Spája investorov s developermi, ktorí hľadajú financovanie na svoje projekty. Platforma vznikla s cieľom ponúknuť bezpečný a jednoduchý spôsob zhodnotenia úspor a ako spôsob oživenia trhu s nehnuteľnosťami. Registrácia prebieha online a po vložení minimálnej sumy sa klient nemusí o nič ďalej starať, zhodnotenie mu chodí do peňaženky pravidelne a automaticky. Investown založil v roku 2019 Alan Pock, samotná platforma bola spustená v roku 2021. Za krátky čas pôsobenia na trhu sa spoločnosti podarilo dosiahnuť 80 000 registrovaných používateľov a vyplácať zisky dosahujúce 13 miliónov Kč mesačne.

Bratislava 1. februára (OTS) - Crowdfundingové investovanie do realít je v Európe na vzostupe. Dôkazom je platforma Investown, ktorá umožňuje bežným ľuďom finančne podporiť nové developerské projekty a zároveň tým zhodnotiť svoje peniaze. Platforma spustená v roku 2021 ako prvá získala licenciu ČNB a presiahla výšku 6 miliónov eur (150 miliónov českých korún), ktoré zarobila pre svojich 80-tisíc investorov. Investown založil Alan Pock so zámerom vybudovať nástroj, ktorý ľuďom ponúka zhodnotenie voľných finančných prostriedkov. Za svoju existenciu získal investíciu vo výške takmer 4 milióny eur (100 miliónov českých korún) od Lighthouse Ventures, Seed Starter od Českej sporiteľne, Chytrý Honza alebo Finbus. Tento rok svoj úspech plánuje zopakovať aj na slovenskom trhu a ponúknuť tak Slovákom možnosť zhodnotiť svoje voľne uložené peniaze.Spoluzakladatelia Investownvyjadruje sa k príchodu na slovenský trhFintech, ktorý funguje na princípe crowdfundingu, sa zameriava na investovanie do úverov na nehnuteľnosti. Súčasná miera výnosu je pri nich viac ako 10 % p. a. Slováci navyše vďaka Investownu môžu využiť vyššie úrokové sadzby v Českej republike. Ľudia investujú do pôžičiek pre developerské projekty a následne profitujú z úrokových výnosov.dodáva. Zároveň však nejde len o zhodnocovanie peňazí. Investovaním ľudia pomáhajú realizovať realitné projekty po celej Českej republike a ďalej budovať český realitný trh. Táto možnosť sa práve otvára aj pre Slovákov.Developeri sa na Investown obracajú namiesto toho, aby oslovovali klasické banky. Dôvodov je viac, hlavným je rýchlejšie a pružnejšie financovanie.vysvetľujeInvestown má kompletnú stratégiu na určenie úverovej bonity každého partnera. Využíva systém CRIBIS, ktorý umožňuje nahliadnuť do registrov insolvencií a exekúcií, preveriť históriu vlastníkov a zistiť ich úspešnosť či neúspešnosť. V súčasnosti prechádza touto sieťou menej ako 5 % projektov. Zvyšok sa na platforme a v mobilnej aplikácii vôbec neobjaví. To pomáha platforme udržiavať vysoko bezpečné prostredie pre investorov a chrániť peňažné prostredky bežných ľudí. Všetky pôžičky na platforme, do ktorých môžu používatelia Investown investovať, sú tiež kryté samotnou nehnuteľnosťou.Od minulého roka vzrástol obrat spoločnosti o približne 630 %. Investown je tak už od januára 2023 v čiernych číslach, čo je pre fintech firmy v takomto krátkom čase jedinečné. Prostredníctvom samotnej platformy sa už investovalo 81,47 mil. eur a počet registrovaných používateľov sa každý mesiac zvyšuje v priemere o tri tisícky. Od novembra 2023 má Investown licenciu Českej národnej banky a je tak plne regulovaný na úrovni celej EÚ.komentuje plány na Slovensku Maslík. Svoje ambície platforma nijako neskrýva. V tomto roku chce atakovať hranicu 230 miliónov preinvestovaných eur, čo by Slovákom vynieslo ročné zhodnotenie viac ako 21 miliónov eur.