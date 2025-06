Iný kurz pri rozšírení elektrickej siete môže Nemcom ušetriť miliardy

Berlín 15. júna (TASR) - Zmena kurzu pri rozširovaní elektrickej siete by mohla Nemecku priniesť miliardy. Tvrdí to Tim Meyerjürgens, generálny riaditeľ sieťovej spoločnosti Tennet, ktorý opätovne vyzval, aby sa priorita podzemných káblov pre projekty jednosmerného prúdu nahradila prioritou nadzemného vedenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Opätovné spustenie schvaľovacieho procesu pre projekty rozšírenia centrálnej siete teraz ponúka príležitosť včas zmeniť kurz a dôsledne uprednostniť nadzemné vedenia pred podzemnými káblami,“ uviedol Meyerjürgens v rozhovore, ktorý zverejnila v nedeľu agentúra DPA. Len tri projekty priameho prúdu, OstWestLink, SuedWestLink a NordWestLink, by podľa neho mohli ušetriť najmenej 20 miliárd eur.



„V strednodobom horizonte by to mohlo znížiť poplatky za rozvodnú sieť o jeden cent za kilowatthodinu,“ priblížil. Sieťové poplatky, ktoré platia aj súkromní spotrebitelia, sa okrem iného používajú na financovanie rozširovania siete.



Hovorkyňa Spolkovej sieťovej agentúry (BNetzA) uviedla, že potenciálne úspory v prípade nových vedení OstWestLink, SuedWestLink a NordWestLink by predstavovali približne 16,5 miliardy eur. Prechod na nadzemné vedenia by si však vyžiadal nové plánovanie, keďže tieto projekty boli naplánované ako podzemné vedenia, upozornila.



Podzemné káble sú podstatne drahšie ako nadzemné vedenia. Napriek tomu sa v Nemecku od roku 2016 uplatňuje priorita podzemných káblov na jednosmerné vedenia. K tomuto riešeniu sa pristúpilo s cieľom zvýšiť akceptáciu rozšírenia siete zo strany verejnosti, keďže zaznievali obavy z „monštruóznych vedení“, vysvetlila agentúra DPA.