iO Partners a JLL vytvárajú preferované partnerstvo

Bratislava 25. apríla (OTS) - Globálna spoločnosť JLL poskytujúca profesionálne služby v oblasti nehnuteľností (NYSE: JLL) a iO Partners dnes oznámili, že spoločnosť JLL prevedie svoje existujúce aktivity v oblasti prenájmu, kapitálových trhov, poradenstva pri oceňovaní nehnuteľností, riadenia projektov, prieskumu trhu a strategického poradenstva na spoločnosť iO Partners.



Obe spoločnosti vytvorili preferované partnerstvo, ktoré im umožní poskytovať služby klientom v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Vďaka tejto dohode bude mať iO Partners v týchto štyroch krajinách silné zastúpenie so skúsenými profesionálmi, inovatívnymi systémami, efektívnymi procesmi a silným pretrvávajúcim partnerstvom s JLL. Súčasní lídri a konatelia pobočiek budú na týchto trhoch aj naďalej viesť svoje profesionálne tímy a biznis aktivity vo všetkých predmetných krajinách.



Michael Stanton, správca private equity fondu v oblasti nehnuteľností so sídlom v USA a zakladateľ spoločnosti iO Partners, povedal: "Toto partnerstvo umožní spoločnosti iO Partners vstúpiť na strategický rastový trh a naďalej stavať na špičkových schopnostiach, ktoré spoločnosť JLL v regióne za posledných 20 rokov vybudovala. Sme nadšení, že môžeme spojiť silný etablovaný medzinárodný tím s priebojnosťou menšej spoločnosti, ktorá má všetky predpoklady na poskytovanie špičkových služieb všetkým klientom v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku."



Dodal: „V spolupráci so súčasnými výkonnými riaditeľmi v jednotlivých krajinách, ktorí sa stanú partnermi spoločnosti iO Partners, zabezpečíme súčasným klientom hladký a pohodlný prechod do nového modelu spolupráce. Tím má obrovskú základňu zabehnutého úspešného podnikania so solídnymi plánmi na ďalšie rozširovanie ponuky služieb a ich geografického dosahu."



Andy Poppink, generálny riaditeľ JLL pre trhy v regióne EMEA, povedal: "Po dôkladnom procese výberu vhodného partnera sme dospeli k modelu, ktorý je v súlade so stratégiou spoločnosti JLL poskytovať najlepšie klientské služby vo svojej triede a zároveň sa viac zameriavať na expanziu a jednotlivé príležitosti rastu na konkrétnych trhoch."



"Som presvedčený, že toto preferované partnerstvo s iO Partners poskytuje našim ľuďom a klientom v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku ideálnu štruktúru pre budúci úspech. Umožní spoločnostiam JLL a iO Partners ponúkať našim klientom služby najvyššej kvality a poskytovať flexibilné riešenia požiadaviek v oblasti komerčných nehnuteľností na týchto štyroch trhoch. Tešíme sa na spoluprácu s iO Partners, ktorá zabezpečí hladký prestup našich ľudí a ďalší spoločný rozvoj portfólia našich klientov v regióne."



Spoločnosť JLL si ponechá svoju divíziu Workplace Management, ktorá ponúka služby integrovaného facility managementu pre svojich globálnych klientov.



Očakáva sa, že partnerstvo nadobudne účinnosť začiatkom júna 2023, pričom integrácia sa uskutoční v priebehu nasledujúcich mesiacov.