IPRHH a Digitálna koalícia chcú lepšie chrániť deti online
Organizácie podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je obmedziť prístup detí k nelegálnemu online hazardu a ďalšiemu rizikovému obsahu.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Ochranu maloletých v digitálnom prostredí má posilniť nová spolupráca medzi Inštitútom pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) a Digitálnou koalíciou. Organizácie podpísali memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je obmedziť prístup detí k nelegálnemu online hazardu a ďalšiemu rizikovému obsahu. V stredu o tom informoval IPRHH.
Memorandum vytvára rámec na výmenu informácií, koordináciu aktivít a hľadanie konkrétnych riešení pre bezpečnejšie digitálne prostredie. „Len prepojením odborných znalostí, technologických riešení a zodpovedného prístupu dokážeme efektívne reagovať na nové výzvy v digitálnom priestore,“ uviedol výkonný riaditeľ IPRHH Dávid Lenčéš.
Spolupráca sa prvýkrát uplatní v rámci národného projektu sociálnych poukazov na internet pre žiakov zo znevýhodneného prostredia a študentov so špeciálnymi potrebami. IPRHH bude identifikovať nelegálne hazardné weby, zatiaľ čo Digitálna koalícia tieto dáta využije na nastavenie systému blokovania nevhodných stránok. „Nelegálne platformy neoverujú vek hráčov a neposkytujú žiadnu ochranu, preto je dôležité obmedziť ich dostupnosť,“ zdôraznil Lenčéš.
Riziká online prostredia podľa Digitálnej koalície narastajú a nelegálny hazard je len jedným z problémov. „Digitálne technológie prinášajú aj hrozby, ako online podvody či manipulatívny obsah. Spoluprácu s IPRHH vnímame ako krok k účinnejšej ochrane zraniteľných skupín,“ doplnil prevádzkový riaditeľ Digitálnej koalície Pavol Šedo.
Memorandum vytvára rámec na výmenu informácií, koordináciu aktivít a hľadanie konkrétnych riešení pre bezpečnejšie digitálne prostredie. „Len prepojením odborných znalostí, technologických riešení a zodpovedného prístupu dokážeme efektívne reagovať na nové výzvy v digitálnom priestore,“ uviedol výkonný riaditeľ IPRHH Dávid Lenčéš.
Spolupráca sa prvýkrát uplatní v rámci národného projektu sociálnych poukazov na internet pre žiakov zo znevýhodneného prostredia a študentov so špeciálnymi potrebami. IPRHH bude identifikovať nelegálne hazardné weby, zatiaľ čo Digitálna koalícia tieto dáta využije na nastavenie systému blokovania nevhodných stránok. „Nelegálne platformy neoverujú vek hráčov a neposkytujú žiadnu ochranu, preto je dôležité obmedziť ich dostupnosť,“ zdôraznil Lenčéš.
Riziká online prostredia podľa Digitálnej koalície narastajú a nelegálny hazard je len jedným z problémov. „Digitálne technológie prinášajú aj hrozby, ako online podvody či manipulatívny obsah. Spoluprácu s IPRHH vnímame ako krok k účinnejšej ochrane zraniteľných skupín,“ doplnil prevádzkový riaditeľ Digitálnej koalície Pavol Šedo.