IPRHH: Prestávkovaná suma v hazarde nie je suma, o ktorú hráči prišli
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Inštitút pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) upozornil, že údaj o prestávkovanej sume v hazardných hrách nemožno zamieňať so sumou, ktorú hráči reálne minuli. Reagoval tak na súhrnné výsledky trhu hazardných hier za rok 2025, ktoré zverejnil Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH).
„Fakt, že hráči na území Slovenska prestávkovali 26,77 miliardy eur v hazardných hrách, neznamená, že tieto peniaze dnes chýbajú v ich peňaženkách. Táto suma je v skutočnosti 1,55 miliardy eur, čo je výťažok z hrania hazardných hier. Zvyšných 25,22 miliardy eur sa hráčom vrátilo späť na výhrach,“ uviedol riaditeľ IPRHH Dávid Lenčéš. Zároveň upozornil, že prestávkovaná suma zahŕňa všetkých hráčov, ktorí sa zúčastnili hazardných hier na území SR, teda aj cudzincov, pričom z dostupných údajov nie je podľa inštitútu možné spoľahlivo určiť, aká časť pripadá na slovenských hráčov.
Lenčéš zároveň poukázal na spomalenie medziročného rastu výťažku z hazardných hier. Kým v roku 2024 podľa neho vzrástol o 9,6 %, v roku 2025 to bolo 7,2 %. „Údaje ukazujú, že hazardný sektor síce naďalej mierne medziročne rastie, avšak tempo rastu sa zreteľne spomaľuje,“ uviedol s tým, že podľa predikcie inštitútu môže ísť o prejav obozretnejšieho správania hráčov v dôsledku ekonomických faktorov.
Zo štatistík ÚRHH sú podľa IPRHH zrejmé aj dôsledky všeobecne záväzných nariadení (VZN) miest a obcí, ktoré ovplyvnili dostupnosť kamenného hazardu. Inštitút očakáva pokles počtu výherných automatov v herniach a kasínach oproti roku 2024 o viac ako 3700 kusov, čo sa podľa Lenčéša môže premietnuť aj do nižších odvodov z tohto segmentu.
IPRHH zároveň upozornil na pokračujúci rast online hazardu. „Hráči na Slovensku po prvýkrát v internetových kasínach prehrali viac financií ako v kamenných herniach a kasínach,“ uviedol Lenčéš. Podľa neho by mal štát posilniť právomoci regulátora a venovať viac prostriedkov na boj proti nelegálnemu hazardu, ktorý sa podľa neho najľahšie prevádzkuje v online prostredí.
