Inštitút pre reguláciu hazardných hier sa vyjadril k zvýšenie odvodu
Analýzy IPRHH ukázali, že radikálne zvýšenie odvodového zaťaženia hazardu by viedlo k rozsiahlemu zániku kamenných prevádzok herní a kasín.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Skokové zvýšenie odvodu z hazardných hier povedie k nárastu nelegálneho online hazardu a poklesu príjmov štátu. Upozornil na to v utorok Inštitút pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) v reakcii na údajné pripravované zmeny vo výške odvodu z hazardných hier.
„Každé nárazové a výrazné zvýšenie odvodov z hazardu je osvedčeným receptom na to, ako posilniť nelegálny trh. Legálni prevádzkovatelia hazardných hier v takejto situácii strácajú schopnosť konkurovať nelegálnym poskytovateľom, ktorí neplatia dane, neplnia žiadne regulačné požiadavky a dokonca cielia na rizikové skupiny obyvateľstva,“ uviedol riaditeľ IPRHH Dávid Lenčéš.
Analýzy IPRHH ukázali, že radikálne zvýšenie odvodového zaťaženia hazardu by viedlo k rozsiahlemu zániku kamenných prevádzok herní a kasín. Inštitút upozornil, že takéto opatrenie by spôsobilo neúnosný tlak na prevádzkovateľov v podobe rastúcich nákladov na prenájom priestorov, personálne zabezpečenie, licencie a ďalšie fixné výdavky, ktoré by v kombinácii so zvýšenými odvodmi znemožnili ich udržateľnú činnosť.
Navyše, už existujúce regulačné opatrenia obcí, predovšetkým zákazy umiestňovania herní a kasín na území miest a obcí, spôsobili za uplynulých päť rokov pokles počtu kamenných prevádzok približne o 50 %, pripomenul inštitút. Ďalšie skokové zásahy by mali preto podľa odborníkov kumulatívny a destabilizujúci efekt na celý legálny sektor.
„Je paradoxné, že štát sa môže snahou o vyšší odvod pripraviť o významnú časť príjmov. Ak sa kamenné herne a kasína dostanú pod ekonomický tlak, výsledkom bude pokles počtu legálne prevádzkovaných zariadení. Zánik kamenných prevádzok znamená menej licencií, menej regulovaných hier pod dohľadom štátu a menej peňazí pre štátny rozpočet,“ uzavrel Lenčéš.
