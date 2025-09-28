< sekcia Ekonomika
Irak obnovil vývoz ropy z poloautonómnej kurdskej oblasti
Vývoz z oblasti sa zastavil začiatkom roka 2023 po tom, ako obchodná komora v arbitrážnom konaní o nezávislom vývoze ropy kurdskou regionálnou vládou dala za pravdu Iraku.
Autor TASR
Bagdad 28. septembra (TASR) - Irak po viac ako 2-ročnej prestávke obnovil vývoz ropy zo severnej poloautonómnej kurdskej oblasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Export ropy z Kurdistanu sa začal v sobotu (27. 9.) a je krokom k zvýšeniu príjmov Iraku z ropy a stabilizácii vzťahov medzi centrálnou vládou v Bagdade a kurdskou oblasťou, aj keď spory o rozdelenie príjmov a správu ropných polí pretrvávajú.
Vývoz z oblasti sa zastavil začiatkom roka 2023 po tom, ako Medzinárodná obchodná komora v arbitrážnom konaní o nezávislom vývoze ropy kurdskou regionálnou vládou dala za pravdu Iraku. Niekoľko predchádzajúcich pokusov o dosiahnutie dohody o obnovení vývozu zlyhalo.
Ali Nizar al-Shatari, šéf štátneho irackého úradu pre predaj ropy, v piatok (26. 9.) uviedol pre agentúru AP, že čerpanie sa začne v sobotu o 6.00 h ráno, pričom dohodnuté množstvo je stanovené na 240.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Z krajiny sa vyvezie 180.000 až 190.000 barelov, zatiaľ čo približne 50.000 barelov sa spotrebuje lokálne, v kurdskej oblasti.
Obnovenie dodávok je výsledkom trojstrannej dohody medzi federálnym ministerstvom pre ropný priemysel, ministerstvom prírodných zdrojov kurdskej oblasti a medzinárodnými ropnými spoločnosťami pôsobiacimi v tejto oblasti.
Irak v sobotu oznámil, že po viac ako dvojročnom prerušení obnovil vývoz ropy do Turecka. Objem ropy sa v najbližších dňoch zvýši, uviedol iracký minister ropy Hayan Abdel-Ghani na investičnom fóre v Bagdade. Priemerný export ropy z Iraku podľa neho stúpne na 3,65 milióna barelov denne, pričom na obnovené dodávky z polí v kurdskom regióne bude pripadať približne 190.000 barelov denne.
