Irak pozýva firmy z USA, aby sa uchádzali o ropné pole
Autor TASR
Bagdad 1. decembra (TASR) - Iracké ministerstvo ropného priemyslu v pondelok pozvalo americké spoločnosti, aby sa uchádzali o ropné pole, ktoré roky prevádzkovala ruská firma Lukoil a na ktorú USA uvalili sankcie. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Ministerstvo ropného priemyslu vo vyhlásení uviedlo, že prijalo „všetky potrebné opatrenia na priame a exkluzívne pozvanie niekoľkých veľkých amerických ropných spoločností na predloženie ponúk“ na prevzatie správy ropného poľa Západná Kurna-2 v južnom Iraku, ktoré je podľa Lukoil jedným z najväčších ropných polí na svete.
Úradník ministerstva pre AFP povedal, že „víťaz prevezme úlohu prevádzkovateľa namiesto spoločnosti Lukoil“.
Ministerstvo dodalo, že „prevod správy ropného poľa Západná Kurna-2 na americkú ropnú firmu by prospel vzájomným záujmom, posilnil stabilitu globálneho trhu a udržal produkciu ropy v Iraku“.
Spoločnosť Lukoil získala zmluvu na rozvoj poľa v roku 2009 a o päť rokov neskôr začala s ťažbou, uvádza sa na webovej stránke ruskej firmy.
Americký prezident Donald Trump v októbri oznámil sankcie proti ruským ropným spoločnostiam Lukoil a Rosnefť, ktoré nadobudli účinnosť 21. novembra. Tie viedli k tomu, že kupci ruskej ropy sa teraz snažia nájsť alternatívnych dodávateľov.
Niekoľko ropných expertov uviedlo, že americký ropný gigant ExxonMobil by mohol nahradiť Lukoil. ExxonMobil sa v októbri po dvojročnej neprítomnosti vrátil do Iraku a uzavrel predbežnú dohodu, ktorá by mu mohla vydláždiť cestu k rozvoju ložiska Madžnún v provincii Basra.
Irak je zakladajúcim členom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a predaj ropy tvorí 90 % rozpočtových príjmov krajiny. V súčasnosti vyváža 3,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Vláda v Bagdade dúfa, že priláka nové investície do ropného priemyslu, najmä od amerických spoločností.
