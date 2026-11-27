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Irak tlačí na OPEC s cieľom zvýšiť svoju ťažobnú kvótu
V nedeľu (29. 11.) sa uskutoční ďalšie zasadnutie ropného zoskupenia OPEC+, ktoré tvorí OPEC a ďalší producenti ropy na čele s Ruskom.
Autor TASR
Bagdad 27. novembra (TASR) - Irak rokuje s ostatnými štátmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o zvýšení svojej ťažobnej kvóty. Krajina sa snaží expandovať energetický sektor a s predbežnými závermi prieskumu o ťažobnej kapacite Bagdad nesúhlasí. Uviedol to iracký minister ropného hospodárstva Básim Muhammad Chudajr al-Ibádí. Informovala o tom agentúra Reuters.
V nedeľu (29. 11.) sa uskutoční ďalšie zasadnutie ropného zoskupenia OPEC+, ktoré tvorí OPEC a ďalší producenti ropy na čele s Ruskom. Štáty na ňom plánovali využiť v súčasnosti prebiehajúci prieskum produkčných kapacít svojich členov na pomoc pri stanovení ťažobných cieľov na budúci rok, niektoré krajiny však s údajmi nesúhlasia. Medzi nimi je Irak. Bagdad odmieta predbežné závery prieskumu, ktoré stanovujú jeho ťažobnú kapacitu na 4,9 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Ani Kazachstanu sa výsledky prieskumu nepáčia a tvrdí, že jeho kapacita je vyššia.
„Členským štátom OPEC sme dali na vedomie, že Irak potrebuje rozvoj energetickej infraštruktúry. To znamená, že náš ťažobný strop v rámci OPEC by sa mal zvýšiť,“ povedal Chudajr al-Ibádí.
Čo sa týka rozhodovania zástupcov OPEC+ na zasadnutí v nedeľu, tri zdroje oboznámené so situáciou pre agentúru Reuters v piatok uviedli, že ťažobné ciele na 1. kvartál budúceho roka ponechajú pravdepodobne na pôvodnej úrovni. Dôvodom je neistota ďalšieho vývoja vojny v Iráne a už spomínané pokračujúce nezhody medzi členmi. Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak v tejto súvislosti povedal, že zoskupenie OPEC+ by malo prieskum produkčných kapacít uzatvoriť do konca tohto roka a v nedeľu by sa ministri mali oboznámiť s tým, v akej fáze sa revízia nachádza.
V nedeľu (29. 11.) sa uskutoční ďalšie zasadnutie ropného zoskupenia OPEC+, ktoré tvorí OPEC a ďalší producenti ropy na čele s Ruskom. Štáty na ňom plánovali využiť v súčasnosti prebiehajúci prieskum produkčných kapacít svojich členov na pomoc pri stanovení ťažobných cieľov na budúci rok, niektoré krajiny však s údajmi nesúhlasia. Medzi nimi je Irak. Bagdad odmieta predbežné závery prieskumu, ktoré stanovujú jeho ťažobnú kapacitu na 4,9 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Ani Kazachstanu sa výsledky prieskumu nepáčia a tvrdí, že jeho kapacita je vyššia.
„Členským štátom OPEC sme dali na vedomie, že Irak potrebuje rozvoj energetickej infraštruktúry. To znamená, že náš ťažobný strop v rámci OPEC by sa mal zvýšiť,“ povedal Chudajr al-Ibádí.
Čo sa týka rozhodovania zástupcov OPEC+ na zasadnutí v nedeľu, tri zdroje oboznámené so situáciou pre agentúru Reuters v piatok uviedli, že ťažobné ciele na 1. kvartál budúceho roka ponechajú pravdepodobne na pôvodnej úrovni. Dôvodom je neistota ďalšieho vývoja vojny v Iráne a už spomínané pokračujúce nezhody medzi členmi. Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak v tejto súvislosti povedal, že zoskupenie OPEC+ by malo prieskum produkčných kapacít uzatvoriť do konca tohto roka a v nedeľu by sa ministri mali oboznámiť s tým, v akej fáze sa revízia nachádza.