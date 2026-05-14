Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
< sekcia Ekonomika

Irak údajne rokuje s MMF o finančnej pomoci

.
Na snímke ľudia v Bagdade v Iraku v utorok 31. marca 2026. Foto: TASR/AP

Vojna, ktorá sa začala 28. februára americko-izraelským útokmi na Irán a Teherán, viedla k uzavretiu Hormuzského prielivu, otriasla celým Blízkym východom a spôsobila veľké škody na infraštruktúre.

Autor TASR
Washington 14. mája (TASR) - Irackí predstavitelia oslovili Medzinárodný menový fond (MMF) so žiadosťou o finančnú pomoc v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Prvé rokovania sa uskutočnili v apríli počas jarných zasadnutí MMF a Svetovej banky (SB) vo Washingtone a teraz pokračujú diskusie o tom, akú výšku finančnej pomoci by krajina potrebovala a akú formu by mala prípadná pôžička mať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na zdroj blízky MMF.

Vojna, ktorá sa začala 28. februára americko-izraelským útokmi na Irán a Teherán, viedla k uzavretiu Hormuzského prielivu, otriasla celým Blízkym východom a spôsobila veľké škody na infraštruktúre a hospodárstve. Irak je vojnou tvrdo zasiahnutý, keďže väčšina jeho vývozu ropy bola prerušená v dôsledku zablokovania kľúčovej vodnej cesty, ktorou sa predtým prepravovala približne pätina svetových dodávok ropy. Irak má piate najväčšie zásoby ropy na svete a jeho ekonomika je úzko spätá s vývozom ropy.
.

Neprehliadnite

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy