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Irak údajne zvažuje vystúpenie z ropného kartelu OPEC

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Myšlienka vystúpenia z OPEC je podľa zdrojov súčasťou širšieho plánu irackej vlády na zvýšenie vývozu ropy a kompenzáciu strát spôsobených konfliktom medzi USA a Iránom.

Autor TASR
Káhira 25. júna (TASR) - Iracké úrady zvažujú možnosť vystúpenia z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ak toto združenie odmietne návrh Bagdadu na zvýšenie ťažobnej kvóty, napísal v piatok spravodajský web Šafak, ktorý sa odvolal na zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Myšlienka vystúpenia z OPEC je podľa zdrojov súčasťou širšieho plánu irackej vlády na zvýšenie vývozu ropy a kompenzáciu strát spôsobených konfliktom medzi USA a Iránom. Akékoľvek rozhodnutie o zvýšení ťažby ropy alebo vystúpení z OPEC bude s najväčšou pravdepodobnosťou prijaté po tom, ako iracký premiér Alí az-Zajdí v polovici júla navštívi Washington, uviedli zdroje.

Irak je druhým najväčším producentom ropy v rámci OPEC. Predaj ropy tvorí približne 90 % vládnych príjmov. Bagdad vyváža väčšinu ropy po mori. Približne 95 % prechádza Hormuzským prielivom, ktorý bol uzavretý v dôsledku vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Ropný kartel OPEC s účinnosťou od 1. mája opustili Spojené arabské emiráty (SAE). Emiráty rovnako vystúpili aj zo zoskupenia OPEC+, ktoré zahŕňa OPEC a jeho spojencov na čele s Ruskom.
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