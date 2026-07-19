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Irak urýchľuje výstavbu ropovodu do prístavov v Turecku a Sýrii
Vývoz ropy po súši by bol drahší a menej efektívny ako preprava po mori.
Autor TASR
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Bagdad 19. júla (TASR) - Irak urýchľuje výstavbu ropovodu do prístavov v Turecku a Sýrii pri Stredozemnom mori, keďže dlhotrvajúca blokáda Hormuzského prielivu naďalej narúša vývoz, oznámil v nedeľu minister ropného priemyslu Básim Muhammad Chúdajr. Pracuje sa na štúdii uskutočniteľnosti týkajúcej sa ropovodu, ktorý by mal prepojiť ropné regióny krajiny - Basru na juhu a Kirkúk na severe - s prístavmi Ceyhan v Turecku a Baníjás v Sýrii, uviedol minister pre štátnu tlačovú agentúru INA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Trasa by sa podľa ministra mohla neskôr predĺžiť až do jordánskeho prístavu Akaba v Červenom mori. Irak je silne závislý od ropného exportu, ktorý za normálnych okolností prináša viac ako 90 % štátnych príjmov. Otázka nových exportných trás sa stáva čoraz naliehavejšou, keďže Hormuzský prieliv je v dôsledku bojov medzi Iránom a USA už niekoľko mesiacov fakticky zablokovaný. Touto strategickou morskou cestou v čase mieru zvyčajne prechádzala zhruba pätina celosvetových dodávok ropy.
Vývoz ropy po súši by bol drahší a menej efektívny ako preprava po mori. Irackí predstavitelia tiež pripúšťajú, že ropovody a iná energetická infraštruktúra mimo Hormuzského prielivu by mohli byť stále terčom iránskych útokov. Irak v súčasnosti vyváža časť ropy prostredníctvom existujúceho ropovodu do Turecka, ktorý vedie cez autonómny kurdský región. Druhý ropovod, ktorý obchádza Kurdistan, sa nachádza v záverečnej testovacej fáze a do prevádzky by mohol byť uvedený v priebehu niekoľkých dní, povedal Chúdajr.
Trasa by sa podľa ministra mohla neskôr predĺžiť až do jordánskeho prístavu Akaba v Červenom mori. Irak je silne závislý od ropného exportu, ktorý za normálnych okolností prináša viac ako 90 % štátnych príjmov. Otázka nových exportných trás sa stáva čoraz naliehavejšou, keďže Hormuzský prieliv je v dôsledku bojov medzi Iránom a USA už niekoľko mesiacov fakticky zablokovaný. Touto strategickou morskou cestou v čase mieru zvyčajne prechádzala zhruba pätina celosvetových dodávok ropy.
Vývoz ropy po súši by bol drahší a menej efektívny ako preprava po mori. Irackí predstavitelia tiež pripúšťajú, že ropovody a iná energetická infraštruktúra mimo Hormuzského prielivu by mohli byť stále terčom iránskych útokov. Irak v súčasnosti vyváža časť ropy prostredníctvom existujúceho ropovodu do Turecka, ktorý vedie cez autonómny kurdský región. Druhý ropovod, ktorý obchádza Kurdistan, sa nachádza v záverečnej testovacej fáze a do prevádzky by mohol byť uvedený v priebehu niekoľkých dní, povedal Chúdajr.