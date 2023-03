Irak zastavil vývoz ropy z Kurdistanu,ako vyhral arbitráž proti Ankare

Bagdad 26. marca (TASR) - Irak zastavil export ropy zo severoirackého poloautonómneho regiónu Kurdistan a ložísk v okolí Kirkúku po tom, ako vyhral dlhoročnú arbitráž proti Turecku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na vyjadrenia zástupcov irackej vlády.



Bagdad rozhodol o zastavení vývozu približne 450.000 barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne z Kurdistanu v sobotu 25. marca. Spor sa týka prípadu z roku 2014. Vtedy Bagdad oznámil, že Turecko porušilo tranzitnú dohodu z roku 1973, keď umožnilo kurdskej regionálnej vláde vyvážať ropu z tohto regiónu cez ropovod smerujúci do tureckého prístavu Ceyhan. Bagdad tento export považoval za nelegálny a tvrdil, že iba iracká vláda môže uzatvárať dohody o exporte ropy z územia Iraku.



Kauzu riešil arbitrážny súd v Paríži spadajúci pod Medzinárodnú obchodnú komoru (International Chamber of Commerce - ICC). Posledné vypočutie sa uskutočnilo v Paríži v júli minulého roka a ICC verdikt v prospech Bagdadu oficiálne oznámil vo štvrtok 23. marca. Ako informoval denník Financial Times, ktorý sa odvolal na zdroj oboznámený so situáciou, Ankara má navyše zaplatiť Bagdadu 1,5 miliardy USD (1,40 miliardy eur). To je podstatne menej, než Irak pôvodne požadoval.



Turecko po verdikte Irak informovalo, že výsledok arbitráže bude rešpektovať a Ankara už neumožní nakládku ropy z Kurdistanu bez súhlasu irackej vlády. Irak následne v sobotu zastavil dodávky ropy ropovodom vedúcim zo severoirackých ložísk v okolí Kirkúku.



Zdroj z irackého ministerstva energetiky uviedol, že Irak má záujem o vyriešenie sporu a s tureckou stranou bude v najbližšom období rokovať. "Delegácia ministerstva energetiky čoskoro odcestuje do Turecka, aby s tamojšími zástupcami energetického sektora uzatvorila nový mechanizmus o exporte ropy zo severných oblastí Iraku v súlade s výsledkom arbitráže," uviedol zdroj.



Pre regionálnu vládu Kurdistanu bude teraz dôležité, aby sa Irak s Tureckom dohodol na novom modeli čo najskôr. Zastavenie vývozu totiž zvyšuje neistotu pre ropné firmy, ktoré v regióne pôsobia. Navyše, ako ešte minulý rok upozornila predstaviteľov USA firma z Dallasu HKN Energy, ktorá v regióne pôsobí, ak by sa vývoz ropy z Kurdistanu zastavil na dlhší čas, pre tamojšiu ekonomiku to bude znamenať kolaps a pre Turecko vyššiu závislosť od dovozu ropy z Iránu a Ruska. Na základe údajov z decembra minulého roka sa Irak na celkovom dovoze ropy a ropných produktov do Turecka podieľal zhruba 27 % a ako dodávateľ ropy obsadil druhé miesto hneď za Ruskom.