Irán chce otvoriť priamu leteckú linku z Teheránu do Bratislavy

Bratislava 5. marca (TASR) - Irán plánuje otvoriť priamu leteckú linku z Teheránu do Bratislavy. Počas nástupnej návštevy u predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Petra Mihóka to povedal nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Iránskej islamskej republiky na Slovensku so sídlom vo Viedni Asadollah Eshragh Jahromi. Informovala o tom v stredu tlačová tajomníčka SOPK Bibiána Gunišová.



Predseda SOPK a iránsky veľvyslanec hovorili o možnostiach rozšírenia obchodnej a hospodárskej spolupráce medzi Slovenskom a Iránom. "Na Slovensku sme si vedomí obmedzení, ktoré v súčasnosti existujú z hľadiska medzinárodných pravidiel, obchodovania s Iránom, ale zároveň si myslíme, že iránsky trh je pre mnohé slovenské subjekty zaujímavý a bola by škoda ho nevyužiť," uviedol Mihók.



Iránska strana má záujem aj o slovenské investície v Iráne. SOPK sa podľa Mihóka bude tejto problematike venovať, pretože pri uvoľňovaní napätia a medzinárodnej situácie okolo Iránu bude dobré, keď budú slovenskí podnikatelia pripravení na možnosti rozvoja obchodu a investícií s Iránom.



Veľmi perspektívna je podľa SOPK oblasť cestovného ruchu, pričom Irán je už dnes zaujímavou destináciou pre mnohé slovenské cestovné kancelárie. Irán na druhej strane prejavuje záujem o možnosť využívania kúpeľnej liečby na Slovensku. "Nový iránsky veľvyslanec chce navštíviť aj jednotlivé regióny na Slovensku, aby sa oboznámil s ich potenciálom a aby tlmočil informácie o možnostiach, ktoré iránsky trh poskytuje," uzavrela SOPK.