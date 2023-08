Irán rozširuje ťažbu zemného plynu v Perzskom zálive

Teherán 28. augusta (TASR) - Irán chce výrazne zvýšiť ťažbu zemného plynu v Perzskom zálive. V pondelok sa za prítomnosti prezidenta Ebráhíma Raísího začali práce na projekte, vďaka ktorému by sa malo v budúcnosti denne vyťažiť 56 miliónov metrov kubických denne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Irán pokračuje v rozvoji plynového poľa Južný Pars na juhu krajiny, ktoré patrí medzi najväčšie ložiská zemného plynu na svete. O pole sa Irán delí s emirátom Katar. Podľa iránskych úradov prinesie vývoz vyťaženého plynu do štátnej pokladnice každý rok 5 miliárd dolárov (4,63 miliardy eur).



Vzhľadom na medzinárodné sankcie sa energetický priemysel v Iráne rozvíjal v posledných rokoch iba pomaly. Irán čelil politickej izolácii rozvíjaním vzťahov so susednými krajinami v regióne, ale aj s Čínou a Ruskom. S Pakistanom sa napríklad nedávno dohodol na dokončení spoločného plynovodu.



(1 EUR = 1,0808 USD)