Irán v spolupráci s Ruskom postaví štyri bloky jadrovej elektrárne
Autor TASR
Moskva/Teherán 26. septembra (TASR) - Rusko a Irán uzavreli dohodu v hodnote 25 miliárd dolárov na výstavbu štyroch blokov jadrovej elektrárne v iránskom Síríku, informovala v piatok iránska štátna agentúra IRNA. Podpis medzi ruským jadrovým gigantom Rosatom a iránskou spoločnosťou Hormoz Energy Co. sa uskutočnil v piatok, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Rosatom už v stredu informoval o podpísaní memoranda o porozumení týkajúceho sa spolupráce pri výstavbe jadrových elektrární v Iráne, počet blokov však nekonkretizoval.
Nový rusko-iránsky projekt vznikne v Síríku v juhoiránskej provincii Hormozgán. Kapacita každého z nových blokov bude podľa agentúry IRNA 1255 megawattov, ich spoločný výkon dosiahne 5020 megawattov. Predpokladaný dátum dokončenia výstavby bezprostredne nie je známy.
Irán má v súčasnosti iba jednu jadrovú elektráreň Búšehr, ktorá sa nachádza v rovnomennej provincii na juhozápade Iránu. Tú mu pomohlo dokončiť práve Rusko. S jej výstavbou začali v roku 1975, oficiálne ju do prevádzky spustili v roku 2011. V tejto elektrárni zatiaľ funguje iba jeden zo štyroch plánovaných reaktorov.
Moskva a Teherán dohodu uzavreli niekoľko dní predtým, ako budú na Irán pravdepodobne opätovne uvalené sankcie OSN v súvislosti s jeho jadrovým programom. Ten sa stal terčom útokov Izraela v polovici júna, na čo odpovedal Irán odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael. Do 12-dňovej vojny sa jednorazovým bombardovaním iránskych jadrových zariadení zapojili aj Spojené štáty.
Západ dlho obviňuje Irán z toho, že sa snaží získať jadrové zbrane, čo Teherán popiera tvrdiac, že jeho jadrový program je určený na výlučne civilné účely.
Krajiny v zoskupení E3 - Británia, Francúzsko a Nemecko - koncom augusta aktivovali tzv. mechanizmus „snapback“, teda proces opätovného uvalenia sankcií, keďže Irán podľa nich porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015. Tento mechanizmus viedol k nedávnemu hlasovaniu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá odmietla trvalé zrušenie sankcií na Irán.
Rusko a Čína vo štvrtok požiadali BR OSN, aby dala v piatok hlasovať o návrhu rezolúcie o polročnom odklade opätovného zavedenia sankcií.
