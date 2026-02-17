< sekcia Ekonomika
Irán v utorok čiastočne uzavrel strategicky dôležitý Hormuzský prieliv
Utorňajšie dočasné uzavretie má podľa Teheránu zabezpečiť bezpečnosť lodnej dopravy počas vojenského cvičenia, ktorého cieľom je zvýšiť operačnú pripravenosť a posilniť odstrašujúcu schopnosť Iránu.
Autor TASR
Teherán/Washington 17. februára (TASR) - Irán v utorok čiastočne uzavrel strategicky dôležitý Hormuzský prieliv, ktorý je významnou námornou trasou spájajúcou producentov ropy na Blízkom východe s kľúčovými trhmi po celom svete. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
O čiastočnom uzavretí informovali iránske štátne médiá s odvolaním sa na „bezpečnostné opatrenia“ počas vojenských cvičení Revolučných gárd v tejto oblasti. Krok prichádza v čase, keď USA a Irán rokujú v Ženeve o riešení pretrvávajúceho sporu týkajúceho sa iránskeho jadrového programu.
Ide o prvé čiastočné uzavretie časti Hormuzského prielivu od januára, keď americký prezident Donald Trump pohrozil Teheránu vojenskou akciou. V roku 2025 ním denne prechádzalo približne 13 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy, čo predstavovalo približne 31 % surovej ropy prepravovanej po mori, uviedla analytická spoločnosť Kpler.
Utorňajšie dočasné uzavretie má podľa Teheránu zabezpečiť bezpečnosť lodnej dopravy počas vojenského cvičenia, ktorého cieľom je zvýšiť operačnú pripravenosť a posilniť odstrašujúcu schopnosť Iránu.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Araghčí po rokovaniach v Ženeve uviedol, že USA a Irán sa zhodli na hlavných princípoch. Dodal však, že to neznamená rýchlu dohodu a bude potrebné ďalšie úsilie.
Ceny ropy v utorok po počiatočnom raste klesli. Marcový kontrakt na americkú ropu WTI sa o 17.33 h SEČ predával nižšie o 67 centov alebo o 1,07 % po 62,22 USD (52,61 eura) za barel. Aprílový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent klesol o 1,48 USD alebo o 2,14 % na 67,15 USD za barel.
Dočasné uzavretie prielivu spôsobí „len menšie nepríjemnosti a zdržania“ pre lode smerujúce do Perzského zálivu, bez zásadných narušení, uviedol šéf bezpečnosti námorného združenia Bimco Jakob Larsen.
(1 EUR = 1,1826 USD)
