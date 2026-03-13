< sekcia Ekonomika
Irán vystríha USA a Izrael pred útokmi na energetickú infraštruktúru
Ceny ropy po začiatku konfliktu prudko stúpli. Jej producenti na Blízkom východe obmedzujú ťažbu, keďže doprava tankermi v Hormuzskom prielive je prakticky zastavená.
Autor TASR
Teherán 13. marca (TASR) - Irán vo štvrtok pohrozil podpálením všetkej ropy a zemného plynu na Blízkom východe v prípade, ak Spojené štáty alebo Izrael zaútočia na jeho energetickú infraštruktúru. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pri najmenšom útoku na iránsku energetickú infraštruktúru a prístavy podpálime ropu a plyn v regióne,“ vyhlásil hovorca ústredného velenia iránskych ozbrojených síl známeho aj ako Chátam al-Anbijá.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že zo zvyšujúcich sa cien ropy profitujú najviac Spojené štáty. „Spojené štáty sú zďaleka najväčším producentom ropy na svete, takže keď ceny ropy stúpajú, zarábame veľa peňazí,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
