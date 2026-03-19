< sekcia Ekonomika
Irán zasiahol rafinériu v saudskoarabskom prístave Janbú
Iránske islamské revolučné gardy vo štvrtok vyzvali na evakuáciu viacerých ropných zariadení v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch a Katare vrátane rafinérie SAMREF v Janbú.
Autor TASR
Rijád 19. marca (TASR) - Rafinériu saudskoarabskej štátnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco v meste Janbú na pobreží Červeného mora vo štvrtok zasiahol útok Iránu. Podľa zdrojov Reuters bolo poškodenie minimálne. V súčasnosti ide o jediný prístav pre vývoz ropy z krajiny, keďže Irán prakticky uzavrel Hormuzský prieliv. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru Reuters.
Iránske islamské revolučné gardy vo štvrtok vyzvali na evakuáciu viacerých ropných zariadení v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch a Katare vrátane rafinérie SAMREF v Janbú, ktorá je spoločným podnikom Saudi Aramco a amerického ropného giganta Exxon Mobil.
Pre útoky Spojených štátov a Izraela Irán prakticky uzavrel Hormuzský prieliv, ktorým za normálnych okolností prúdi pätina svetového vývozu ropy a plynu. Mesto Janbú je s východom Saudskej Arábie, kde sa nachádzajú významné ložiská ropy, prepojené Východo-západným ropovodom. Pre uzavretie Hormuzského prílivu je preto jediným strediskom pre vývoz ropy zo Saudskej Arábie.
