Irán zničil takmer pätinu katarskej exportnej kapacity LNG
Výpadky môžu ovplyvniť aj schopnosť Kataru plniť dlhodobé kontrakty.
Autor TASR
Dauha 19. marca (TASR) - Najnovšie útoky Iránu na Katar spôsobili svetovému producentovi a vývozcovi skvapalneného zemného plynu (LNG) obrovské škody na energetickej infraštruktúre. Podľa šéfa katarskej energetickej spoločnosti QatarEnergy Saada al-Kaabiho útoky zasiahli zariadenia zodpovedné takmer za pätinu katarskej exportnej kapacity LNG.
Saad al-Kaabi v rozhovore pre agentúru Reuters uviedol, že útok Iránu, ktorý tak odpovedal na útoky na jeho ložisko plynu Južný Pars, poškodil zariadenia v Katare zodpovedné za 17 % exportnej kapacity LNG. Zároveň dodal, že vzhľadom na rozsah škôd môže Kataru trvať od troch do piatich rokov, než ich úplne odstráni.
Výpadky môžu ovplyvniť aj schopnosť Kataru plniť dlhodobé kontrakty. Nie je vylúčené, že firma QatarEnergy bude musieť vyhlásiť na dlhšie obdobie na časť zakontrahovaných dodávok LNG stav takzvanej vyššej moci, čo môže zasiahnuť dodávky pre niektorých veľkých odberateľov, ako sú Čína, Južná Kórea, Taliansko či Belgicko.
Saad al-Kaabi v rozhovore pre agentúru Reuters uviedol, že útok Iránu, ktorý tak odpovedal na útoky na jeho ložisko plynu Južný Pars, poškodil zariadenia v Katare zodpovedné za 17 % exportnej kapacity LNG. Zároveň dodal, že vzhľadom na rozsah škôd môže Kataru trvať od troch do piatich rokov, než ich úplne odstráni.
Výpadky môžu ovplyvniť aj schopnosť Kataru plniť dlhodobé kontrakty. Nie je vylúčené, že firma QatarEnergy bude musieť vyhlásiť na dlhšie obdobie na časť zakontrahovaných dodávok LNG stav takzvanej vyššej moci, čo môže zasiahnuť dodávky pre niektorých veľkých odberateľov, ako sú Čína, Južná Kórea, Taliansko či Belgicko.