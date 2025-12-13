< sekcia Ekonomika
Irán zvyšuje ceny benzínu prvýkrát od krvavých protestov v roku 2019
Nový cenový systém pridáva tretiu cenovú úroveň pre dotované palivá.
Autor TASR
Teherán 13. decembra (TASR) — Irán v sobotu zaviedol novú cenovú hladinu pre benzín v reakcii na prudko rastúce ekonomické problémy. Zvýšenie ceny sa uskutočnilo po prvýkrát od roku 2019, keď vyvolalo celonárodné protesty s údajne viac ako 300 mŕtvymi. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Ráno sa vodiči na štyroch čerpacích staniciach v severnom Teheráne zdali byť uvoľnení. V ich blízkosti boli občas rozmiestnené policajné vozidlá, ale netvorili sa žiadne dlhé rady ani iné viditeľné problémy.
Nový cenový systém pridáva tretiu cenovú úroveň pre dotované palivá. Motoristi majú stále mesačný nárok na 60 litrov za dotovanú cenu 15.000 rialov za liter (asi 30 eurocentov) a ďalších 100 litrov za 30.000 rialov za liter (asi 61 eurocentov).
Nákup nad toto množstvo spadá do novej cenovej schémy 50.000 rialov za liter (približne 1,01 eura). Kurz riala je však nestabilný. Irán zaviedol prídelové systémy na palivo už v roku 2007, ale to neznížilo dopyt po ultralacnom benzíne.
Najnovší krok je najvýznamnejšou zmenou v iránskom systéme dotácií na palivá od roku 2019. Vtedy náhly 50-percentný nárast dotovaných cien a 300-percentné zvýšenie sadzby pre nákupy nad dotovanú kvótu vyvolal celoštátne protesty. Lacný benzín sa v Iráne po celé generácie považuje prakticky za jedno z ľudských práv.
Iránska teokracia navyše čelí rastúcemu tlaku spoločnosti pre rýchlo sa znehodnocujúcu menu a dôsledky ekonomických sankcií uvalených kvôli jadrovému programu Teheránu.
„Naša nespokojnosť neprináša žiadny výsledok,“ sťažuje si učiteľ Sajíd Mohammadi, ktorý vo voľnom čase pracuje ako taxikár, aby vyžil. „Vláda si robí, čo sa jej zachce. Nepýta sa ľudí, či súhlasia alebo nie,“ dodal.
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) so sídlom v Paríži v roku 2022 zaradila Irán hneď za Rusko v oblasti najvyšších nákladov na energetické dotácie na svete. V danom roku IEA podľa AP odhadla iránske ropné dotácie na 52 miliárd dolárov.
Teheránský ekonóm Hossein Raghfar uviedol, že od roku 2009 výrobná cena benzínu vzrástla 15-násobne, čo ponúka pesimistický pohľad na schopnosť vlády financovať dotácie.
Ráno sa vodiči na štyroch čerpacích staniciach v severnom Teheráne zdali byť uvoľnení. V ich blízkosti boli občas rozmiestnené policajné vozidlá, ale netvorili sa žiadne dlhé rady ani iné viditeľné problémy.
Nový cenový systém pridáva tretiu cenovú úroveň pre dotované palivá. Motoristi majú stále mesačný nárok na 60 litrov za dotovanú cenu 15.000 rialov za liter (asi 30 eurocentov) a ďalších 100 litrov za 30.000 rialov za liter (asi 61 eurocentov).
Nákup nad toto množstvo spadá do novej cenovej schémy 50.000 rialov za liter (približne 1,01 eura). Kurz riala je však nestabilný. Irán zaviedol prídelové systémy na palivo už v roku 2007, ale to neznížilo dopyt po ultralacnom benzíne.
Najnovší krok je najvýznamnejšou zmenou v iránskom systéme dotácií na palivá od roku 2019. Vtedy náhly 50-percentný nárast dotovaných cien a 300-percentné zvýšenie sadzby pre nákupy nad dotovanú kvótu vyvolal celoštátne protesty. Lacný benzín sa v Iráne po celé generácie považuje prakticky za jedno z ľudských práv.
Iránska teokracia navyše čelí rastúcemu tlaku spoločnosti pre rýchlo sa znehodnocujúcu menu a dôsledky ekonomických sankcií uvalených kvôli jadrovému programu Teheránu.
„Naša nespokojnosť neprináša žiadny výsledok,“ sťažuje si učiteľ Sajíd Mohammadi, ktorý vo voľnom čase pracuje ako taxikár, aby vyžil. „Vláda si robí, čo sa jej zachce. Nepýta sa ľudí, či súhlasia alebo nie,“ dodal.
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) so sídlom v Paríži v roku 2022 zaradila Irán hneď za Rusko v oblasti najvyšších nákladov na energetické dotácie na svete. V danom roku IEA podľa AP odhadla iránske ropné dotácie na 52 miliárd dolárov.
Teheránský ekonóm Hossein Raghfar uviedol, že od roku 2009 výrobná cena benzínu vzrástla 15-násobne, čo ponúka pesimistický pohľad na schopnosť vlády financovať dotácie.