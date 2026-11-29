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Iránska mena dosiahla nové historické minimum
Kurz iránskeho rialu zaznamenal v nedeľu podľa portálu Iran International, ktorý sa odvolal na iránsky finančný portál Navasan, na neregulovanom trhu historické minimum 3,04 milióna IRR/USD.
Autor TASR
Teherán 29. novembra (TASR) - Iránska mena zaznamenala v nedeľu nové historické minimum, keď prekročila hranicu tri milióny iránskych rialov za dolár. Mena dopláca na pritvrdzujúce americké sankcie a vysokú infláciu. Informovali o tom spravodajský portál Iran International a agentúra Reuters.
Kurz iránskeho rialu zaznamenal v nedeľu podľa portálu Iran International, ktorý sa odvolal na iránsky finančný portál Navasan, na neregulovanom trhu historické minimum 3,04 milióna IRR/USD. Neskôr sa mierne posilnil, avšak iba na 3,03 milióna IRR/USD.
Iránska mena v posledných dňoch výrazne oslabuje. V utorok (24. 11.) dosiahla 2,85 milióna IRR/USD, vo štvrtok už vyše 2,95 milióna IRR/USD a v sobotu podľa portálu alanchand takmer tri milióny IRR/USD, pričom na druhý deň túto hranicu prekonala. Ďalšiu kritickú hranicu tak mena zlomila len po troch mesiacoch, keď v auguste prekonala hranicu dvoch miliónov rialov oproti doláru.
Iránska mena oslabila aj oproti ďalším menám. Oproti euru nakrátko oslabila až na 3.328.900 rialov, neskôr sa mierne posilnila na 3.318.000 rialov. Za jeden emirátsky dirham zasa dosahuje 834.300 rialov.
Irán čelí jednej z najhorších inflácií za posledné desaťročia, pod ktorú sa podpísala vojna proti Iránu odštartovaná Izraelom a Američanmi koncom februára. Konflikt, ktorý trvá už deväť mesiacov, a počas ktorého Američania uvalili na Irán blokádu, prudko zvýšil najmä ceny potravín. Medziročná inflácia dosiahla v krajine v októbri 88,7 %, pričom ceny potravín a nealkoholických nápojov sa medziročne zvýšili o 112,6 %.
Guvernér iránskej centrálnej banky Abdolnásir Hemmatí povedal, že Irán dokáže financovať základné tovary a lieky na najbližšie mesiace, dodal však, že devízový trh ovplyvňujú nielen ekonomické fundamenty, ale aj psychologické faktory, informovala agentúra Reuters. „Na devízy vplýva viacero faktorov, ekonomika, očakávania aj politika...pre stabilizáciu trhu však robíme maximum,“ uviedol Hemmatí.
Kurz iránskeho rialu zaznamenal v nedeľu podľa portálu Iran International, ktorý sa odvolal na iránsky finančný portál Navasan, na neregulovanom trhu historické minimum 3,04 milióna IRR/USD. Neskôr sa mierne posilnil, avšak iba na 3,03 milióna IRR/USD.
Iránska mena v posledných dňoch výrazne oslabuje. V utorok (24. 11.) dosiahla 2,85 milióna IRR/USD, vo štvrtok už vyše 2,95 milióna IRR/USD a v sobotu podľa portálu alanchand takmer tri milióny IRR/USD, pričom na druhý deň túto hranicu prekonala. Ďalšiu kritickú hranicu tak mena zlomila len po troch mesiacoch, keď v auguste prekonala hranicu dvoch miliónov rialov oproti doláru.
Iránska mena oslabila aj oproti ďalším menám. Oproti euru nakrátko oslabila až na 3.328.900 rialov, neskôr sa mierne posilnila na 3.318.000 rialov. Za jeden emirátsky dirham zasa dosahuje 834.300 rialov.
Irán čelí jednej z najhorších inflácií za posledné desaťročia, pod ktorú sa podpísala vojna proti Iránu odštartovaná Izraelom a Američanmi koncom februára. Konflikt, ktorý trvá už deväť mesiacov, a počas ktorého Američania uvalili na Irán blokádu, prudko zvýšil najmä ceny potravín. Medziročná inflácia dosiahla v krajine v októbri 88,7 %, pričom ceny potravín a nealkoholických nápojov sa medziročne zvýšili o 112,6 %.
Guvernér iránskej centrálnej banky Abdolnásir Hemmatí povedal, že Irán dokáže financovať základné tovary a lieky na najbližšie mesiace, dodal však, že devízový trh ovplyvňujú nielen ekonomické fundamenty, ale aj psychologické faktory, informovala agentúra Reuters. „Na devízy vplýva viacero faktorov, ekonomika, očakávania aj politika...pre stabilizáciu trhu však robíme maximum,“ uviedol Hemmatí.