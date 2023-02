Iránska mena sa pre západné sankcie prudko oslabuje

Teherán 26. februára (TASR) - Iránska mena uprostred politickej izolácie krajiny pokračuje v prudkom oslabovaní. V zmenárňach kurz eura v sobotu (25. 2.) večer miestneho času prvýkrát dosiahol viac ako 600.000 rialov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Rial sa voči euru v priebehu približne dvoch týždňov prepadol asi o 20 %. To je jedno z najväčších znehodnotení hodnoty za posledné roky v takom krátkom čase. Jednou z hlavných príčin sú aj nové sankcie, ktoré západné krajiny uvalili na Irán za represie voči demonštrantom počas mesiace trvajúcich protivládnych protestov.



Podľa finančných expertov sú sankcie a politická izolácia Iránu hlavným dôvodom znehodnotenia rialu. Obchodníkov na devízovom trhu zneisťuje aj pozastavenie rokovaní o oživení viedenskej jadrovej dohody z roku 2015, ktorej budúcnosť je neistá.



Za posledných desať rokov rial stratil viac ako 90 % svojej hodnoty. Ekonomická situácia, vysoká inflácia rovnako ako nedostatok vyhliadok do budúcnosti vyvolávajú u mnohých Iráncov veľké obavy. Nedávne protesty proti represívnemu kurzu vlády uvrhli politické vedenie do jednej z najvážnejších kríz za posledné desaťročia.



Masové celoštátne protesty vypukli v Iráne v polovici septembra 2022 po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela vo väzbe po zatknutí teheránskou mravnostnou políciou za údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania.