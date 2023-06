Írska Avia Solutions Group získala slovenskú spoločnosť AirExplore

Bratislava 2. júna (TASR) - Spoločnosť Avia Solutions Group so sídlom v írskom Dubline získala slovenskú ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) a charterovú leteckú spoločnosť AirExplore. Akvizícia leteckej spoločnosti so sídlom a centrálou v Bratislave je ďalším krokom v plánoch skupiny Avia Solutions Group v celosvetovom podnikateľskom rozvoji, informovala v piatok skupina.



AirExplore pôsobiaca na trhu už 13 rokov je poprednou leteckou spoločnosťou v regióne. Prevádzkuje desať lietadiel typu Boeing 737-800, z toho osem osobných a dve nákladné lietadlá. Získanie tejto spoločnosti rozšíri leteckú základňu spoločnosti Avia Solutions Group, už teraz pozostávajúcu zo 173 lietadiel.



"Slovensko ponúka dynamické podnikateľské prostredie a slovenská licencia leteckého prevádzkovateľa predstavuje dôležitú výhodu poskytujúcu viaceré možnosti rozšírenia geografického dosahu, ako aj nové letecké spojenia," uviedol generálny riaditeľ Avia Solutions Group Jonas Janukenas.



Pre AirExplore prinesie podľa jej generálneho riaditeľa Martina Štulajtera vstup do Avia Solutions Group nielen cenné know-how, ale aj nové obchodné príležitosti a posilnenie pozície na trhu. "Očakávame zaujímavú etapu rastu a rozvoja našej leteckej spoločnosti," doplnil Štulajter.



Avia Solutions Group je materskou spoločnosťou aerolínií SmartLynx Airlines, Avion Express, Bluebird Nordic, KlasJet, Magma Aviation a ďalších, ktoré pôsobia na všetkých kontinentoch sveta. Skupina vlastní 9 leteckých spoločností v Európe a v priebehu júla 2023 plánuje otvoriť novú leteckú spoločnosť v Indonézii, čím rozšíri svoju súčasnú prítomnosť na viac ako 68 krajín sveta.