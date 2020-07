Írska centrálna banka nevylučuje takmer 14-percentný pokles ekonomiky

Dublin 3. júla (TASR) - Opatrné náznaky zotavovania írskej ekonomiky dávajú šancu, že hrubý domáci produkt (HDP) Írska by mohol tento rok klesnúť o menej než 10 %. Nie je však vylúčené ani to, že pokles ekonomiky dosiahne takmer 14 %. Uviedla to v piatok v najnovšom odhade írska centrálna banka.



Ako informovala, tento rok očakáva pokles ekonomiky o 9 %. Podmienkou však je, aby vláda nezavádzala nové karanténne opatrenia. Odhad predstavuje čiastočné zhoršenie v porovnaní s prognózou v apríli. Vtedy centrálna banka očakávala tohtoročný pokles ekonomiky na úrovni 8,3 %, uviedla agentúra Reuters.



Avšak v prípade, že príde druhá vlna pandémie nového koronavírusu a vláda karanténne opatrenia opätovne zavedie, pokles ekonomiky môže dosiahnuť 13,8 %. Na porovnanie, v roku 2019 zaznamenala írska ekonomika rast o 5,5 %. Podľa banky sa na úroveň spred koronakrízy dostane ekonomika najskôr v roku 2022.



Banka zároveň očakáva nezamestnanosť v závere roka na úrovni 12,5 % oproti júnovej hodnote 22,5 %. Avšak v prípade opätovného nástupu šírenia vírusu môže nezamestnanosť dosiahnuť tento rok v priemere 17 %.