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Írska centrálna banka rozbehla súťaž spojenú s dvojeurovou mincou
Tú na trh uviedla Centrálna banka Írska pri príležitosti polročného predsedníctva krajiny v Rade EÚ.
Autor TASR
Brusel 6. augusta (TASR) - Írske predsedníctvo v Rade Európskej únie (EÚ) na svojej oficiálnej webovej stránke vyzvalo všetkých tých, ktorí sa pohybujú naprieč eurozónou, aby hľadali špeciálnu pamätnú dvojeurovú mincu. Tú na trh uviedla Centrálna banka Írska pri príležitosti polročného predsedníctva krajiny v Rade EÚ, informuje bruselský spravodajca TASR.
Banka si írske predsedníctvo v Rade Európskej únie, od 1. júla do 31. decembra 2026, uctila vydaním 500.000 kusov pamätných dvojeurových mincí. Tie boli zaradené do obehu ešte 7. júla a írske predsedníctvo pripomína, že mince budú dostupné nielen v Írsku, ale všade v EÚ, kde sa platí eurami.
Dizajn mince na svojej odvrátenej strane obsahuje oficiálne logo predsedníctva, ktoré symbolizuje rast, dynamiku a pohyb. Každé z piatich ramien špirály obsahuje 27 diskov, ktoré symbolizujú 27 členských štátov EÚ. Výsledný prázdny priestor v strede tvorí päťcípu hviezdu, symbol z oficiálnej vlajky EÚ, kde je takýchto hviezd 12.
Vydanie pamätnej mince je zároveň spojené s výzvou a súťažou. Centrálna banka vedie kampaň v snahe zistiť, ako ďaleko v rámci členských krajín EÚ a eurozóny sa táto minca dostane počas trvania írskeho predsedníctva na čele EÚ. Víťaz súťaže bude mať možnosť vyhrať limitovanú edíciu pamätnej mince s nápisom „proof“. Banka vydala iba tisíc balíkov vzácnej limitovanej edície, každý v hodnote 120 eur. Pre zberateľov však budú mať tieto sady mincí v budúcnosti oveľa vyššiu cenu.
Stačí niekde nájsť pamätnú mincu a kreatívnym spôsobom natočiť krátke video o jej získaní.
Banka odporúča záujemcom o túto výzvu všímať si výdavky v obchode alebo na pošte pri preberaní peňazí. Tí, ktorí sa k minci dostanú a majú záujem o limitovanú edíciu, by mali natočiť krátke video, ktoré nepresiahne 20 sekúnd, v ktorom čo najkreatívnejším spôsobom opíšu získanú pamätnú mincu. Videá treba zaslať na online platformu Centrálnej banky Írska, kde budú zaradené do súťaže o výhru.
Zberatelia dvojeurových mincí, ktoré členským štátom eurozóny a tiež krajinám mimo EÚ používajúcim euro umožňujú na odvrátenú stranu mince zverejňovať svoje národné symboly, pamätné výročia či odkaz na rôzne osobnosti a udalosti, si vytvorili lukratívny trh s ich obchodovaním. Napríklad na webovej stránke 2EUR (https://www.2eur.eu/en) sa už zjavila aj nová írska predsednícka minca, ktorá sa ponúka na predaj v hodnote od 4 do 70 eur.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Banka si írske predsedníctvo v Rade Európskej únie, od 1. júla do 31. decembra 2026, uctila vydaním 500.000 kusov pamätných dvojeurových mincí. Tie boli zaradené do obehu ešte 7. júla a írske predsedníctvo pripomína, že mince budú dostupné nielen v Írsku, ale všade v EÚ, kde sa platí eurami.
Dizajn mince na svojej odvrátenej strane obsahuje oficiálne logo predsedníctva, ktoré symbolizuje rast, dynamiku a pohyb. Každé z piatich ramien špirály obsahuje 27 diskov, ktoré symbolizujú 27 členských štátov EÚ. Výsledný prázdny priestor v strede tvorí päťcípu hviezdu, symbol z oficiálnej vlajky EÚ, kde je takýchto hviezd 12.
Vydanie pamätnej mince je zároveň spojené s výzvou a súťažou. Centrálna banka vedie kampaň v snahe zistiť, ako ďaleko v rámci členských krajín EÚ a eurozóny sa táto minca dostane počas trvania írskeho predsedníctva na čele EÚ. Víťaz súťaže bude mať možnosť vyhrať limitovanú edíciu pamätnej mince s nápisom „proof“. Banka vydala iba tisíc balíkov vzácnej limitovanej edície, každý v hodnote 120 eur. Pre zberateľov však budú mať tieto sady mincí v budúcnosti oveľa vyššiu cenu.
Stačí niekde nájsť pamätnú mincu a kreatívnym spôsobom natočiť krátke video o jej získaní.
Banka odporúča záujemcom o túto výzvu všímať si výdavky v obchode alebo na pošte pri preberaní peňazí. Tí, ktorí sa k minci dostanú a majú záujem o limitovanú edíciu, by mali natočiť krátke video, ktoré nepresiahne 20 sekúnd, v ktorom čo najkreatívnejším spôsobom opíšu získanú pamätnú mincu. Videá treba zaslať na online platformu Centrálnej banky Írska, kde budú zaradené do súťaže o výhru.
Zberatelia dvojeurových mincí, ktoré členským štátom eurozóny a tiež krajinám mimo EÚ používajúcim euro umožňujú na odvrátenú stranu mince zverejňovať svoje národné symboly, pamätné výročia či odkaz na rôzne osobnosti a udalosti, si vytvorili lukratívny trh s ich obchodovaním. Napríklad na webovej stránke 2EUR (https://www.2eur.eu/en) sa už zjavila aj nová írska predsednícka minca, ktorá sa ponúka na predaj v hodnote od 4 do 70 eur.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)