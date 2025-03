Írska ekonomika bude pre Trumpovu politiku rásť slabším tempom

Dublin 19. marca (TASR) - Írska ekonomika bude rásť v tomto roku slabším tempom, než sa pôvodne očakávalo. Uviedla to v stredu v najnovšom odhade írska centrálna banka. Dôvodom je podľa nej "bezprecedentné" zvýšenie globálnych rizík, ktoré v prípade ich realizácie môže mať na ekonomiku silne prepojenú s nadnárodnými firmami omnoho väčší vplyv než na iné štáty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Írsko je jednou z krajín s najväčšou expozíciou voči prudko sa meniacej americkej obchodnej politike prezidenta Donalda Trumpa. Na rozdiel od väčšiny európskych štátov je írska ekonomika výrazne previazaná s americkými nadnárodnými firmami, a to v mnohých oblastiach, od zamestnanosti cez daňové príjmy až po export.



Vzhľadom na vývoj americkej obchodnej politiky po nástupe Trumpa do úradu prezidenta koncom januára írska centrálna banka upravila svoj výhľad rastu na tento rok smerom nadol. Zatiaľ čo v decembri počítala s rastom takzvaného modifikovaného domáceho dopytu (MDD), čo je centrálnou bankou preferované meradlo ekonomickej výkonnosti, o 3,1 %, teraz očakáva, že to bude maximálne o 2,7 %.



Minulý týždeň Trump skritizoval Írsko za "masívny" prebytok v obchode s tovarom so Spojenými štátmi. Krajina by mohla doplatiť najmä na Trumpove plány uvaliť 25-percentné clá na dovoz farmaceutických produktov z EÚ, ale aj ďalších tovarov.



Čo sa týka vplyvu samotného uvalenia amerických dovozných ciel na írsku ekonomiku, centrálna banka konkrétne odhady nezverejnila, uviedla však, že môžu mať výrazný vplyv na aktivity nadnárodných spoločností. Najmä, ak sa k clám pridajú zmeny v USA v oblasti firemných daní a stimuly s cieľom prinútiť americké firmy presunúť svoju produkciu a zisky späť do USA.



Írsky sektor nadnárodných koncernov, kde hlavnú úlohu hrajú americké firmy, sa na celkovej írskej zamestnanosti podieľa 11 % a na celkovom objeme vybraných firemných daní veľkou väčšinou. V prípade, že americká obchodná a daňová politika oberie Írsko o veľkú časť firemných daní, ktoré sa na celkových daňových príjmoch krajiny podieľajú 26 %, centrálna banka nevylučuje, že Írsko môže zažiť nemalý fiškálny šok. Podľa banky to opäť poukazuje na vysokú závislosť írskej daňovej základne od rozhodnutí malého počtu zahraničných firiem.