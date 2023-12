Írska ekonomika klesla v 3. kvartáli výraznejšie, než sa čakalo

Dublin 1. decembra (TASR) - Írska ekonomika klesla v 3. štvrťroku medzikvartálne o takmer 2 %. Pokles tak zaznamenala už 4. kvartál po sebe, pričom tempo poklesu bolo o niečo výraznejšie, než naznačoval predbežný odhad. Horšie sa vyvíjala ekonomika aj v medziročnom porovnaní, keď medziročný pokles bol najvýraznejší za 14 rokov. Uviedol to v piatok írsky štatistický úrad, ktorý zverejnil konečné údaje. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Írska klesol v 3. štvrťroku medzikvartálne o 1,9 %, zatiaľ čo predbežný odhad poukazoval na pokles na úrovni 1,8 %. Tempo poklesu tak bolo takmer päťnásobne vyššie, než v predchádzajúcom kvartáli, v ktorom ekonomika klesla o 0,4 %. Aj údaj za 2. štvrťrok bol upravený, pričom štatistici pôvodne udávali za obdobie od apríla do konca júna pokles o 0,5 %. Vzhľadom na vývoj ekonomiky v ostatných štvrťrokoch to znamená, že írska ekonomika je tretí kvartál po sebe v recesii.



Pod vývoj írskeho hospodárstva v 3. štvrťroku sa najviac podpísali sektory, ktorým dominujú nadnárodné spoločnosti. V tejto oblasti zaznamenala ekonomika pokles o 3,8 %. Aj zahraničný dopyt mal nepriaznivý vplyv na vývoj írskeho hospodárstva, keď vývoz klesol o 2,1 %, zatiaľ čo dovoz zaznamenal pokles iba o 1,7 %.



V porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka zaznamenala írska ekonomika pokles o 5,8 %, čo znamená najprudší pokles ekonomiky od 3. štvrťroka 2009. V 2. štvrťroku klesol HDP Írska o 0,3 %.



Aj v tomto prípade štatistický úrad upravil údaje výrazne k horšiemu. V predbežnom odhade uvádzal pokles ekonomiky o 4,7 %.