Írska ekonomika rástla v 1. kvartáli o vyše 7 %

Dublin 8. júla (TASR) - Írska ekonomika rástla v 1. kvartáli podstatne slabším tempom, než ukazoval predbežný odhad, napriek tomu bol rast aj po revízii smerom nadol vysoký. Prispel k tomu najmä farmaceutický sektor, zvlášť vyšší vývoz produktov do USA pred zavedením vysokých amerických dovozných ciel. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila revidované údaje írskeho štatistického úradu.



Hrubý domáci produkt (HDP) Írska vzrástol v 1. štvrťroku medzikvartálne o 7,4 %. Predbežný odhad zo začiatku júna poukazoval na rast na úrovni 9,7 %, čo znamenalo najvyšší medzikvartálny rast írskej ekonomiky za 4,5 roka. Aj zmiernené tempo rastu je však v porovnaní s inými krajinami Európskej únie vysoké.



K rastu prispel najmä export farmaceutických výrobkov zo strany nadnárodných koncernov so sídlom v Írsku do Spojených štátov. Americké firmy v danom období prudko zvýšili dovoz v úsilí dostať na domáci trh čo najviac produktov pred plánovaným uvalením vysokých dovozných ciel.



Keďže v Írsku pôsobí veľký počet nadnárodných koncernov, výsledky HDP neukazujú reálny vývoj domáceho hospodárstva. Ekonómovia a vláda preto preferujú údaje o takzvanom modifikovanom domácom dopyte (MDD), ktorý nezahrnuje aktivitu nadnárodných koncernov a reálnejšie vystihuje silu írskej ekonomiky.



V tomto prípade sú výsledky pre Írsko lepšie, než naznačoval predbežný odhad zo začiatku júna. Podľa štatistikov MDD vzrástol v 1. štvrťroku medzikvartálne o 2 %, zatiaľ čo odhad z 5. júna poukazoval na rast na úrovni 0,8 %.