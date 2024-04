Írska ekonomika sa po roku poklesu v 1. kvartáli zotavila

Dublin 29. apríla (TASR) - Po roku vytrvalého medzikvartálneho poklesu sa ekonomika Írska vrátila v 1. štvrťroku tohto roka k rastu, pričom rast bol najvýraznejší od 3. štvrťroka 2022. V medziročnom porovnaní írska ekonomika opäť klesla, tempo poklesu sa však oproti vývoju v predchádzajúcom štvrťroku prudko spomalilo. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil najnovšie údaje írskeho štatistického úradu.



Hrubý domáci produkt (HDP) Írska vzrástol v 1. štvrťroku tohto roka oproti predchádzajúcim trom mesiacom o 1,1 % a výrazne vykompenzoval prepad z predchádzajúceho štvrťroka. Je to prvý rastový kvartál od 4. štvrťroka 2022, v ktorom rast dosiahol 0,2 %. Nasledoval pokles ekonomiky počas celého minulého roka, pričom najhoršie sa vyvíjali prvý a posledný štvrťrok, v ktorých HDP Írska klesol o 3,4 %.



Výsledky signalizujú určité zotavenie globálneho firemného sektora, napriek dlhému obdobiu reštriktívnej menovej politiky. Kľúčový podiel na vývoji írskej ekonomiky majú totiž nadnárodné koncerny so sídlom v Írsku.



V medziročnom porovnaní HDP Írska pokračoval v poklese, už štvrtý kvartál po sebe, tempo poklesu sa však výrazne spomalilo. Zatiaľ čo vo 4. štvrťroku minulého roka klesla ekonomika o 8,7 %, v prvých troch mesiacoch tohto roka predstavoval pokles 0,8 %.



Za sledované obdobie od roku 1996 do začiatku tohto roka zaznamenala írska ekonomika v priemere rast o 5,83 %. Najvýraznejší rast dosiahla v 1. štvrťroku 2015, a to na úrovni 28,6 %. Naopak, najhoršie sa vyvíjala vo 4. kvartáli 2008, keď nastúpila svetová finančná kríza. V danom období klesol írsky HDP medziročne o 10,3 %.