Írska ekonomika sa v 1. kvartáli dostala do recesie

Dublin 5. júna (TASR) - Ekonomika Írska zaznamenala v 1. štvrťroku medzikvartálny pokles, pričom tempo poklesu bolo omnoho výraznejšie, než naznačoval predbežný odhad. Navyše, štatistický úrad revidoval údaje aj za 4. kvartál, pričom aj za daný štvrťrok stanovil pokles. Írska ekonomika sa tak dostala do technickej recesie. Informovali o tom servery RTÉ a RTTNews.



Hrubý domáci produkt (HDP) Írska klesol v 1. štvrťroku oproti predchádzajúcemu kvartálu o 4,6 %. Spresnené údaje sú tak omnoho horšie, než uvádzal predbežný odhad, ktorý poukazoval na pokles v 1. kvartáli o 2,7 %.



Navyše, štatistický úrad spresnil údaje za 4. štvrťrok. Pôvodne udával rast o 0,3 %, teraz však stanovil pokles o 0,1 %. Dva kvartály poklesu po sebe tak predstavujú technickú recesiu. Analytici však upozorňujú, že udávaný pokles za 4. štvrťrok je minimálny a údaje môžu byť do mesiaca revidované zasa smerom nahor.



Vývoj írskej ekonomiky v 1. kvartáli výrazne ovplyvnili zhoršené podmienky pre nadnárodné firmy, z ktorých mnohé majú pre výhodnejšie dane sídlo v Dubline. Ich situáciu zhoršili kroky centrálnych bánk, ktoré sprísnili menovú politiku. To sa odrazilo na írskych sektoroch s dominanciou nadnárodných spoločností, ktoré v 1. štvrťroku zaznamenali najprudší pokles za päť rokov.