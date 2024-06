Írska ekonomika sa v 1. kvartáli vrátila k rastu

Dublin 6. júna (TASR) - Írska ekonomika sa na začiatku tohto roka vrátila po piatich kvartáloch poklesu k rastu, tempo rastu však bolo slabšie, než naznačoval predbežný odhad. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené spresnené údaje írskeho štatistického úradu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Írska vzrástol po úprave o sezónne vplyvy medzikvartálne o 0,9 %. V predbežnom odhade z konca apríla štatistici udávali rast na úrovni 1,1 %. Štatistický úrad zároveň zhoršil aj výsledky za 4. štvrťrok minulého roka. Pôvodne uvádzal pokles o 3,4 %, teraz úroveň poklesu stanovil na 3,6 %.



Štatistici upravili údaje, aj čo sa týka vývoja ekonomiky v medziročnom porovnaní, pričom oproti predbežnému odhadu vykázali výrazne horší vývoj hospodárstva. Koncom apríla uvádzali pokles ekonomiky iba na úrovni 0,8 %, teraz pokles spresnili na 6,5 %.



Napriek tomu bolo tempo poklesu pomalšie než v závere minulého roka. Vo 4. kvartáli 2023 klesol HDP Írska v medziročnom porovnaní o 8,7 %.



Za sledované obdobie od roku 1996 do začiatku tohto roka zaznamenala írska ekonomika rast v priemere o 5,83 %. Najvýraznejší rast dosiahla v 1. štvrťroku 2015, a to na úrovni 28,6 %. Naopak, najhoršie sa vyvíjala vo 4. kvartáli 2008, keď nastúpila svetová finančná kríza. V danom období klesol írsky HDP medziročne o 10,3 %.