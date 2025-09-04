Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Írska ekonomika v 2. kvartáli vzrástla, ukázali revidované údaje

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hrubý domáci produkt (HDP) Írska vzrástol v 2. kvartáli po úprave o sezónne vplyvy medzikvartálne o 0,2 %.

Autor TASR
Dublin 4. septembra (TASR) - Ekonomika Írska zaznamenala v 2. štvrťroku medzikvartálny rast. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené revidované údaje, ktoré tak boli podstatne lepšie než predbežný odhad. Ten vykázal výrazný pokles, prvý po štyroch kvartáloch rastu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili aktualizované údaje írskeho štatistického úradu.

Hrubý domáci produkt (HDP) Írska vzrástol v 2. kvartáli po úprave o sezónne vplyvy medzikvartálne o 0,2 %. V porovnaní s tempom rastu v 1. štvrťroku je to prudké spomalenie, keďže v 1. kvartáli rast po revízii smerom nahor dosiahol 7,5 %. Na druhej strane, revidovaný výsledok je podstatne lepší, než uvádzal predbežný odhad, keďže ten vykazoval pokles ekonomiky o 1 %.

Írsku ekonomiku potiahli najmä sektory s dominanciou nadnárodných koncernov. Okrem toho ju však podporila aj osobná spotreba a výdavky vlády. Čo sa týka vývoja zahraničného obchodu, klesli vývoz aj dovoz, tempo poklesu dovozu však bolo podstatne výraznejšie. Export sa znížil o 4 % a dovoz o 10,8 %.
