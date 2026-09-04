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Írska ekonomika v druhom štvrťroku vzrástla najviac od roku 2021
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa však írska ekonomika v druhom kvartáli zmenšila o 0,4 % po tom, ako v prvých troch mesiacoch tohto roka medziročne klesla o 13,2 %.
Autor TASR
Dublin 4. septembra (TASR) - Írsky hrubý domáci produkt sa v druhom štvrťroku medzikvartálne zvýšil o 10,2 % po tom, ako v predošlom štvrťroku podľa revidovaných údajov o 7,8 % klesol. Predbežný odhad naznačoval, že ekonomika sa v druhom štvrťroku posilnila len o 3,9 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Údaje, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny, ďalej ukázali, že medzikvartálny rast írskeho hospodárstva počas apríla až júna bol najrýchlejší od prvého štvrťroka 2021. Motorom tohto rastu bolo posilnenie odvetví, v ktorých dominujú nadnárodné spoločnosti.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa však írska ekonomika v druhom kvartáli zmenšila o 0,4 % po tom, ako v prvých troch mesiacoch tohto roka medziročne klesla o 13,2 %. Išlo už o tretí kvartál v rade, počas ktorého sa hospodárstvo Írska medziročne oslabilo.
Údaje, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny, ďalej ukázali, že medzikvartálny rast írskeho hospodárstva počas apríla až júna bol najrýchlejší od prvého štvrťroka 2021. Motorom tohto rastu bolo posilnenie odvetví, v ktorých dominujú nadnárodné spoločnosti.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa však írska ekonomika v druhom kvartáli zmenšila o 0,4 % po tom, ako v prvých troch mesiacoch tohto roka medziročne klesla o 13,2 %. Išlo už o tretí kvartál v rade, počas ktorého sa hospodárstvo Írska medziročne oslabilo.