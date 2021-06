Írska ekonomika v prvých troch mesiacoch roka strmo vzrástla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Dublin 4. júna (TASR) - Írska ekonomika v prvých troch mesiacoch roka ožila a strmo vzrástla. K tomuto výsledku však prispeli najmä veľké nadnárodné firmy, ktoré majú v krajine svoje európske centrály. Bez nich by Írsko zaznamenalo pokles hospodárstva. Informoval o tom v piatok štatistický úrad v Dubline.Podľa najnovších údajov sa hrubý domáci produkt (HDP) Írska v prvých troch mesiacoch 2021 zvýšil o 7,8 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne klesol o 4,4 %. V medziročnom porovnaní vzrástol o 11,8 %, pretože veľký nadnárodný sektor opäť stlmil vplyv prísnej blokády na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu, ktorá zasiahla iné časti ekonomiky.Celkovo neboli škody spôsobené pandémiou v obodobí január - marec 2021 také vážne ako vlani po prvom a veľmi tvrdom lockdowne.Ak sa však vylúči vplyv nadnárodných spoločností so zahraničnými vlastníkmi, výkon domácej írskej ekonomiky sa v období január - marec 2021 znížil medzikvartálne o 2,9 %, medziročne o 5 %, a to najmä v dôsledku obmedzení spojených s ochorením COVID-19. Práve tieto údaje ekonómovia a ministri pozornejšie sledujú, keďže im signalizujú vývoj osobných, vládnych a investičných výdavkov.Podľa ministra financií Paschala Donohoa vzhľadom na to, že motorom mimoriadne vysokého rastu HDP bol relatívne malý počet sektorov, ktoré v niektorých prípadoch generujú len obmedzenú domácu zamestnanosť, neodráža to presne to, čo sa deje v ekonomike.“ uviedol Donohoe vo vyhlásení. To naznačuje, že firmy a spotrebitelia sa lepšie prispôsobili obmedzeniam, čo sa premietlo aj do ďalších údajov.Írsko však stále čelí veľkej výzve v oblasti zamestnanosti. Približne 22 % ľudí bolo dočasne alebo natrvalo bez práce na konci apríla, keď vláda začala pomaly uvoľňovať svoju tretiu a najdlhšiu blokádu.