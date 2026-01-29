< sekcia Ekonomika
Írska ekonomika v záverečnom kvartáli vlaňajška zostala v recesii
V druhom štvrťroku minulého roka sa írska ekonomika medzikvartálne zmenšila, a to o 0,3 %.
Autor TASR
Dublin 29. januára (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Írska sa v záverečnom kvartáli vlaňajška medzikvartálne zmenšil už tretí štvrťrok po sebe. Ukázali to predbežné údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. Sezónne upravený írsky HDP sa počas októbra až decembra oslabil o 0,6 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V druhom štvrťroku minulého roka sa írska ekonomika medzikvartálne zmenšila, a to o 0,3 %. Pokles hospodárstva v záverečnom kvartáli minulého roka bol spôsobený najmä poklesom v priemyselnom sektore, v ktorom dominujú nadnárodné spoločnosti, uviedol štatistický úrad.
Medziročný rast ekonomiky Írska sa počas októbra až decembra spomalil. HDP sa v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024 zväčšil o 3,7 %. V treťom štvrťroku sa pritom medziročne posilnil o 10,8 %.
V druhom štvrťroku minulého roka sa írska ekonomika medzikvartálne zmenšila, a to o 0,3 %. Pokles hospodárstva v záverečnom kvartáli minulého roka bol spôsobený najmä poklesom v priemyselnom sektore, v ktorom dominujú nadnárodné spoločnosti, uviedol štatistický úrad.
Medziročný rast ekonomiky Írska sa počas októbra až decembra spomalil. HDP sa v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2024 zväčšil o 3,7 %. V treťom štvrťroku sa pritom medziročne posilnil o 10,8 %.