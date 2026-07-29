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Írska ekonomika vystúpila z recesie

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Tempo rastu bolo najrýchlejšie za viac než rok.

Autor TASR
Dublin 29. júla (TASR) - Írska ekonomika sa v 2. štvrťroku tohto roka vrátila po dvoch mínusových kvartáloch k rastu, čo znamená, že vystúpila z recesie. Navyše, tempo rastu bolo najrýchlejšie za viac než rok. V stredu zverejnené údaje írskeho štatistického úradu priniesol portál tradingeconomics.

Hrubý domáci produkt (HDP) Írska vzrástol v období od apríla do konca júna medzikvartálne o 3,9 %. Na porovnanie, v 1. štvrťroku klesol o 7 % a v poslednom kvartáli minulého roka o 3,6 %. Ekonomika sa tak dostala z technickej recesie, ktorá je charakterizovaná ako medzikvartálny pokles hospodárstva dva štvrťroky po sebe.

Navyše, takmer 4-percentný rast predstavuje najlepší vývoj írskej ekonomiky od 1. štvrťroka 2025. Výrazne k tomu prispel sektor informatiky a komunikácie, v ktorom dominujú nadnárodné koncerny.

Na medziročnej báze írska ekonomika v 2. štvrťroku pokračovala v poklese, už tretí kvartál po sebe. Klesla o 1,6 %, čo je však podstatné zlepšenie, keďže v 2. štvrťroku pokles dosiahol až 13 %.
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