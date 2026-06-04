< sekcia Ekonomika
Írska ekonomika zaznamenala v 1. kvartáli pokles o vyše 12 %
Hrubý domáci produkt (HDP) Írska klesol v 1. štvrťroku medzikvartálne o 12,1 % po poklese vo 4. štvrťroku na úrovni 4,2 %.
Autor TASR
Dublin 4. júna (TASR) - Írska ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku tohto roka pokles o viac než 12 %, čo predstavuje jeden z najvýraznejších prepadov hospodárstva v histórii záznamov. Poukázali na to spresnené údaje írskeho štatistického úradu, ktoré vykázali zhruba šesťnásobne výraznejší pokles, než ukazoval predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt (HDP) Írska klesol v 1. štvrťroku medzikvartálne o 12,1 % po poklese vo 4. štvrťroku na úrovni 4,2 %. Štatistici tak revidovali údaje smerom nadol ako v prípade 1. štvrťroka, tak aj 4. štvrťroka minulého roka. Za posledné tri mesiace roka 2025 pôvodne uvádzali pokles o 3,8 % a ešte výraznejší rozdiel vykázali predbežné a spresnené údaje za 1. kvartál 2026. Predbežný odhad z 29. apríla poukazoval na pokles iba o 2 %. Spresnený výsledok zároveň znamená najprudší pokles írskeho HDP minimálne za posledných 10 rokov.
Írska ekonomika tak zotrváva v recesii. Medzikvartálny pokles hospodárstva vykázala štvrtý štvrťrok po sebe, pričom už dva kvartály medzikvartálneho poklesu v rade predstavujú technickú recesiu.
Za prudkým poklesom ekonomiky je vývoj v priemyselnom sektore, v ktorom dominujú nadnárodné spoločnosti. Tento sektor vykázal pokles až o 27,1 %.
Práve pre veľký počet nadnárodných koncernov výsledky HDP neukazujú reálny vývoj domáceho hospodárstva. Ekonómovia aj írska vláda preto uprednostňujú údaje o takzvanom modifikovanom domácom dopyte (MDD), ktorý nezahrnuje aktivitu nadnárodných koncernov a reálnejšie vystihuje silu írskej ekonomiky. MDD vzrástol v 1. štvrťroku medzikvartálne o 0,6 %.
Na medziročnej báze sa HDP Írska vrátil v 1. kvartáli k poklesu, pričom jeho rozsah bol rovnako ako v medzikvartálnom porovnaní omnoho výraznejší, než vykazoval predbežný odhad. Zatiaľ čo vo 4. štvrťroku írsky HDP vzrástol medziročne o 2,2 %, za prvé tri mesiace tohto roka klesol o 17,1 %. V predbežnom odhade uvádzali štatistici pokles iba o 0,6 %.
Hrubý domáci produkt (HDP) Írska klesol v 1. štvrťroku medzikvartálne o 12,1 % po poklese vo 4. štvrťroku na úrovni 4,2 %. Štatistici tak revidovali údaje smerom nadol ako v prípade 1. štvrťroka, tak aj 4. štvrťroka minulého roka. Za posledné tri mesiace roka 2025 pôvodne uvádzali pokles o 3,8 % a ešte výraznejší rozdiel vykázali predbežné a spresnené údaje za 1. kvartál 2026. Predbežný odhad z 29. apríla poukazoval na pokles iba o 2 %. Spresnený výsledok zároveň znamená najprudší pokles írskeho HDP minimálne za posledných 10 rokov.
Írska ekonomika tak zotrváva v recesii. Medzikvartálny pokles hospodárstva vykázala štvrtý štvrťrok po sebe, pričom už dva kvartály medzikvartálneho poklesu v rade predstavujú technickú recesiu.
Za prudkým poklesom ekonomiky je vývoj v priemyselnom sektore, v ktorom dominujú nadnárodné spoločnosti. Tento sektor vykázal pokles až o 27,1 %.
Práve pre veľký počet nadnárodných koncernov výsledky HDP neukazujú reálny vývoj domáceho hospodárstva. Ekonómovia aj írska vláda preto uprednostňujú údaje o takzvanom modifikovanom domácom dopyte (MDD), ktorý nezahrnuje aktivitu nadnárodných koncernov a reálnejšie vystihuje silu írskej ekonomiky. MDD vzrástol v 1. štvrťroku medzikvartálne o 0,6 %.
Na medziročnej báze sa HDP Írska vrátil v 1. kvartáli k poklesu, pričom jeho rozsah bol rovnako ako v medzikvartálnom porovnaní omnoho výraznejší, než vykazoval predbežný odhad. Zatiaľ čo vo 4. štvrťroku írsky HDP vzrástol medziročne o 2,2 %, za prvé tri mesiace tohto roka klesol o 17,1 %. V predbežnom odhade uvádzali štatistici pokles iba o 0,6 %.