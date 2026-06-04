Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. jún 2026Meniny má Lenka
< sekcia Ekonomika

Írska ekonomika zaznamenala v 1. kvartáli pokles o vyše 12 %

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hrubý domáci produkt (HDP) Írska klesol v 1. štvrťroku medzikvartálne o 12,1 % po poklese vo 4. štvrťroku na úrovni 4,2 %.

Autor TASR
Dublin 4. júna (TASR) - Írska ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku tohto roka pokles o viac než 12 %, čo predstavuje jeden z najvýraznejších prepadov hospodárstva v histórii záznamov. Poukázali na to spresnené údaje írskeho štatistického úradu, ktoré vykázali zhruba šesťnásobne výraznejší pokles, než ukazoval predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu tradingeconomics.

Hrubý domáci produkt (HDP) Írska klesol v 1. štvrťroku medzikvartálne o 12,1 % po poklese vo 4. štvrťroku na úrovni 4,2 %. Štatistici tak revidovali údaje smerom nadol ako v prípade 1. štvrťroka, tak aj 4. štvrťroka minulého roka. Za posledné tri mesiace roka 2025 pôvodne uvádzali pokles o 3,8 % a ešte výraznejší rozdiel vykázali predbežné a spresnené údaje za 1. kvartál 2026. Predbežný odhad z 29. apríla poukazoval na pokles iba o 2 %. Spresnený výsledok zároveň znamená najprudší pokles írskeho HDP minimálne za posledných 10 rokov.

Írska ekonomika tak zotrváva v recesii. Medzikvartálny pokles hospodárstva vykázala štvrtý štvrťrok po sebe, pričom už dva kvartály medzikvartálneho poklesu v rade predstavujú technickú recesiu.

Za prudkým poklesom ekonomiky je vývoj v priemyselnom sektore, v ktorom dominujú nadnárodné spoločnosti. Tento sektor vykázal pokles až o 27,1 %.

Práve pre veľký počet nadnárodných koncernov výsledky HDP neukazujú reálny vývoj domáceho hospodárstva. Ekonómovia aj írska vláda preto uprednostňujú údaje o takzvanom modifikovanom domácom dopyte (MDD), ktorý nezahrnuje aktivitu nadnárodných koncernov a reálnejšie vystihuje silu írskej ekonomiky. MDD vzrástol v 1. štvrťroku medzikvartálne o 0,6 %.

Na medziročnej báze sa HDP Írska vrátil v 1. kvartáli k poklesu, pričom jeho rozsah bol rovnako ako v medzikvartálnom porovnaní omnoho výraznejší, než vykazoval predbežný odhad. Zatiaľ čo vo 4. štvrťroku írsky HDP vzrástol medziročne o 2,2 %, za prvé tri mesiace tohto roka klesol o 17,1 %. V predbežnom odhade uvádzali štatistici pokles iba o 0,6 %.
.

Neprehliadnite

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka