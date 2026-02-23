< sekcia Ekonomika
Írske výrobné ceny v januári klesli už dvanásty mesiac v rade
Medziročne v januári na írskom trhu zlacnela najmä elektrina (-24,2 %) a potravinárske výrobky (-2,3 %).
Autor TASR
Dublin 23. februára (TASR) - Výrobné ceny v Írsku v januári medziročne klesli o 5,2 % po tom, ako sa v decembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka znížili o 6,4 %. Ceny výrobcov v krajine sa oslabili už dvanásty mesiac v rade. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Medziročne v januári na írskom trhu zlacnela najmä elektrina (-24,2 %) a potravinárske výrobky (-2,3 %). V segmente potravín prudký pokles výrobných cien zeleniny a živočíšnych olejov a tukov (-16,2 %) a cien v kategórii ostatných potravinárskych výrobkov (-6 %) čiastočne kompenzoval rast cien rýb o 5,4 %.
Medziročne v januári v Írsku zlacneli aj nápoje (-3,3 %), ale zvýšili sa výrobné ceny chemikálií a chemických výrobkov (+21 %), celulózy, papiera a papierenských výrobkov (+4 %) a kovových výrobkov (+3,1 %). Výrobné ceny v stavebníctve vzrástli o 1,5 %.
Medzimesačne sa januárové výrobné ceny v Írsku zvýšili o 1,4 % po poklese o 0,6 % v predchádzajúcom mesiaci.
