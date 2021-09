Írsko možno rozhodne o globálnej dani až koncom tohto roka

Dublin 23. septembra (TASR) - Írsko možno nerozhodne o tom, či sa pripojí k navrhovanej reforme o zavedení globálnej dane z príjmu právnických osôb skôr, ako koncom tohto roka. Vyhlásil to vo štvrtok minister financií Paschal Donohoe.



Írsko vďaka nízkym daniam prilákalo do krajiny mnohé z veľkých nadnárodných spoločností na svete. Dublin zatiaľ odmietol podpísať dohodu o globálnej dani, ktorú uzavrelo viac ako 130 zo 139 krajín zapojených do rokovaní. Dohodu majú ministri financií skupiny G20 dokončiť v polovici októbra.



Donohoe začiatkom tohto týždňa uviedol, že mnohé krajiny pozorne sledujú, či hlboko rozdelený americký Kongres prijme navrhované zvýšenie daní prezidenta Joea Bidena. Až potom sa ukáže, či bude možná globálna dohoda.



V správe úradníkov z írskeho ministerstva financií z minulého týždňa sa píše, že nie je isté, či je možné dosiahnuť dostatočnú podporu vo Washingtone pred termínom, v polovici októbra.



„Pri každom rozhodnutí, ktoré je pred nami, existujú dôsledky, ktoré budú pre naše hospodárstvo veľmi významné a ktoré budeme musieť s vládou zvážiť, ak sa v nasledujúcich týždňoch, alebo možno neskôr, v priebehu roka, dostaneme do bodu, keď bude rozhodovať o pristúpení k dohode,“ povedal Donohoe parlamentnému výboru.



Pristúpenie Írska, jednej z krajín, ktorá mala najväčší prospech z nízkych daní z príjmu právnických osôb, pričom nadnárodné firmy zamestnávajú približne jedného z ôsmich írskych zamestnancov, k dohode, by podporilo zavedenie minimálnej globálnej dane.



Írsko a ďalšie štáty, ktoré sa zdráhajú pripojiť k dohode, nemôžu navrhované zmeny zablokovať. Ale ak by si ponechalo nižšiu sadzbu dane, firmy, ktoré si v Írsku účtujú svoje zisky by mohli byť nútené platiť dodatočnú daň inde.