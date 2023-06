Írsko prvýkrát od finančnej krízy znížilo podiel v banke AIB pod 50 %

Dublin 28. júna (TASR) - Írsko predalo v banke AIB 5-percentný podiel, čím svoj podiel v jednej z najväčších bánk v krajine znížilo prvýkrát od finančnej a realitnej krízy spred vyše desaťročia pod 50 %. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje írskeho ministerstva financií.



Predaj akcií po 3,64 eura znížil podiel štátu v AIB na približne 47 %, uviedlo ministerstvo. Zároveň dodalo, že predaj vyniesol štátu 481 miliónov eur.



Banka AIB sa do problémov dostala po krachu realitného trhu a finančnej kríze v roku 2008. Dublin banku znárodnil v roku 2009, pričom záchrana stála daňových poplatníkov 21 miliárd eur. Do celého bankového sektora nalialo Írsko až 64 miliárd eur. Dve zo zachraňovaných bánk, ktoré zhltli zhruba polovicu z celkovej sumy, nakoniec aj tak skrachovali, informuje Reuters.



S predajom akcií AIB začala írska vláda na začiatku roka 2022. Pred terajším predajom zrealizovalo Írsko predaj zhruba rovnakého podielu aj v novembri minulého roka, a to pri cene 2,96 eura/akcia.



Do dnešných dní získalo Írsko späť zhruba 13 miliárd eur. Zvyšný podiel Írska v AIB však dosahuje v súčasnosti hodnotu približne 4,7 miliardy eur, čo znamená, že na záchrannom balíku v hodnote 21 miliárd eur bude štát stále tratiť.