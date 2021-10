Írsko súhlasilo s dohodou o globálnej minimálnej firemnej dani

Dublin 7. októbra (TASR) - Írsko súhlasilo s globálnou reformou firemnej dane, čo znamená, že sa vzdá svojej nízkej dane pre nadnárodné korporácie. Krok Dublinu tak znamená výraznú podporu úsiliu zaviesť celosvetovú minimálnu firemnú daň. Informovala o tom agentúra Reuters.



Írsko, ktoré pre svoju nízku daň pre nadnárodné korporácie na úrovni 12,5 % lákalo viaceré veľké spoločnosti vrátane Apple, Google či Facebooku, sa v júli odmietlo pripojiť k pôvodnému návrhu. Aj keď Dublin akceptoval časti plánu, podľa ktorých by spoločnosti mali platiť daň aj tam, kde vygenerovali príjmy, namietal proti navrhovanej sadzbe „minimálne 15 %“.



Začiatkom tohto týždňa dostali štáty aktualizovanú verziu, z ktorej bolo odstránené slovo „minimálne“. V reakcii na to Írsko urobilo krok, ktorý pôvodne odmietalo urobiť - vzdať sa svojej nízkej firemnej dane, ktorá mu desaťročia zabezpečovala vysoké zahraničné investície a s nimi dostatok pracovných miest. Ako povedal írsky minister financií Paschal Donohoe, "je to ťažké rozhodnutie, som však presvedčený, že správne".