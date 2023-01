Írsko udelilo spoločnosti Meta pokutu 390 miliónov eur

Dublin 4. januára (TASR) - Írske regulačné úrady udelili v stredu americkej spoločnosti Meta, pod ktorú patria sociálna sieť Facebook a Instagram, pokutu 390 miliónov eur za porušenie pravidiel ochrany údajov. A zakázali spoločnosti nútiť používateľov v Európe, aby súhlasili s personalizovanými reklamami na základe ich on-line aktivity. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTÉ.



Írska komisia pre ochranu údajov (Irish Data Protection Commission, DPC) uložila vo svojom rozhodnutí dve pokuty v celkovej výške 390 miliónov eur, ktoré by mohli otriasť obchodným modelom spoločnosti Meta. Facebooku bola uložená pokuta 210 miliónov eur, zatiaľ čo Instagram dostal pokutu 180 miliónov eur.



Je to najnovší finančný trest pre spoločnosť Meta za porušenie ochrany osobných údajov. Európska komisia udelila spoločnosti od roku 2021 pokuty v celkovej výške viac ako 900 miliónov eur.



Meta, ktorá má v rámci Európy svoje sídlo v Írsku, uviedla, že sa proti rozhodnutiu odvolá.



DPC pri rozhodnutí vychádza zo sťažností podaných po tom, ako v máji 2018 nadobudli účinnosť pravidlá ochrany osobných údajov v Európskej únii (EÚ), známe ako všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR.



DPC začala vyšetrovanie po sťažnostiach používateľov Facebooku a Instagramu, ktorí nemohli pokračovať vo využívaní ich služieb bez súhlasu s príslušnými podmienkami poskytovania služieb. Meta tým efektívne prinútila používateľov súhlasiť s tým, že ich údaje môžu byť použité na cielené reklamy. To porušuje pravidlá ochrany súkromia v EÚ.