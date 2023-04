Írsko vyzýva ECB, aby bola pri zvyšovaní úrokových sadzieb opatrná

Štokholm 30. apríla (TASR) - Írsko vyzvalo Európsku centrálnu banku (ECB) pred jej zasadaním na budúci týždeň, aby zmiernila tempo zvyšovania úrokových sadzieb. Upozornilo pritom na ich "reálny" vplyv na obyčajných ľudí. TASR správu prevzala z AFP.



ECB od júla minulého roka zvýšila úrokové sadzby o 3,5 percentuálneho bodu v rámci sprísňovania menovej politiky, aby dostala pod kontrolu vysokú infláciu.



Írsky minister financií Michael McGrath vyzval v sobotu (29. 4.) centrálnu banku euroregiónu, aby "zohľadnila skutočný vplyv rozhodnutí, ktoré prijíma, na ľudí", počas neformálneho obeda v Štokholme s jeho kolegami z Európskej únie (EÚ) a šéfkou ECB Christine Lagardovou.



Poukázal pritom na fakt, že v Írsku si niektorí veritelia účtujú veľmi vysoké úrokové sadzby, čo vytvára tlak na bežné domácnosti.



Napriek tomu, že inflácia v eurozóne v marci klesla na 6,9 % po tom, ako vlani v októbri dosiahla vrchol na úrovni 10,6 %, sa očakáva, že ECB vo štvrtok (4. 5.) zvýši sadzby, keďže jej cieľom je inflácia na úrovni 2 %.



McGrath dodal, že svoju úlohu pritom zohrávajú aj firmy, a "keď výrobné ceny klesajú, je potrebné, aby sa to prenieslo aj na spotrebiteľov prostredníctvom zníženia cien".



Experti nepochybujú o tom, že centrálna banka na budúci týždeň zvýši náklady na pôžičky, už siedmykrát v rade, keďže inflácia stále vysoko prekračuje jej cieľovú úroveň. Analytici sa však rozchádzajú v názore na to, aké veľké bude zvýšenie úrokov vzhľadom na turbulencie na trhu.



Diskutuje sa o tom, či ECB zdvihne úroky o 50 bázických bodov, ako to urobila na svojich predchádzajúcich troch zasadnutiach, alebo len o 25 bázických bodov.



Väčšina analytikov očakáva skôr menšie zvýšenie úrokových sadzieb v dôsledku spomaľujúcej sa inflácie, ako aj stabilného výhľadu ekonomiky 20-členného euroregiónu. Údaje z minulého týždňa ukázali, že hospodárstvo menového bloku v 1. štvrťroku vzrástlo medzikvartálne o 0,1 %. Hoci ide len o veľmi mierny rast, podľa niektorých politikov zároveň poukazuje na "odolnosť regiónu v náročnom prostredí energetickej krízy".